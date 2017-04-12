Ученые измерят уровень концентрации радиоактивного газа в новостройках Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Института промышленной экологии (ИПЭ) Уральского отделения (УрО) РАН проведут масштабное обследование жилых домов Екатеринбурга. Ученые планируют измерить уровень концентрации радиоактивного газа радона, который скапливается в домах, построенных с применением энергоэффективных технологий, и может вызывать рак, сообщил ТАСС директор ИПЭ, доктор технических наук Михаил Жуковский.

Особое внимание, по его словам, будет уделено зданиям, построенным после 2005 года. «Нами была выявлена интересная зависимость: дома старой постройки имеют в среднем невысокий уровень радона — около 40 беккерелей на кубический метр, в то время как в зданиях, построенных в XXI веке, концентрация приближается к 140 беккерелям на кубический метр. Эта цифра не превышает норму, но в последнее время все ближе подбирается к ней. Ранее нами было исследовано 430 домов, но это слишком маленькая выборка, поэтому институт намерен провести большое радоновое обследование», — сказал он.

По словам Жуковского, главная причина повышения концентрации радона в новых домах — изменение строительных технологий. «С начала 2000-х годов строители руководствуются новыми стандартами энергоэффективности. В старых панельных домах было много сквозняков, которые обеспечивали постоянный воздухообмен. Сейчас здания более герметичны, что позволяет радону скапливаться в помещениях», — добавил он.

Ученый отметил, что особый интерес для обследования вызывают квартиры на верхних этажах. «Раньше главным источником радона считался грунт под зданием, и основной группой риска были жители первых этажей. Но газ выделяют и стройматериалы, например, гравий, который используют при монолитном строительстве, то есть сейчас группа риска — это все, кто не проветривают помещения хотя бы два раза в день по полчаса», — уточнил он.