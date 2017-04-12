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17:00 (мск), источник: Sputnik.md

Крайние меры: учителя в Молдове объявляют забастовку

Молдавские педагоги, требуя роста зарплат, организуют забастовку, в ходе которой остановят учебный процесс.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Учителя в Молдове готовы выйти на акции протеста, остановив учебный процесс, заявил в среду на пресс-конференции глава Федерации профсоюзов образования и науки Думитру Иванов.

«На нашей последней встрече правительство предложило нам 5%, поэтому мы продолжаем акции протеста и объявляем забастовку в стране. На два часа коллективы остановят работу и проведут митинги», — сказал Иванов.

По его словам, большинство педагогов уведомило профсоюз о том, что «пойдет на акции протеста с остановкой учебного процесса на два часа». При этом в некоторых районах, по словам Иванова, отказываются участвовать в митингах.

Как пояснил глава Федерации профсоюзов образования и науки, забастовку планируется провести в конце апреля.

«Есть две даты — 27 и 28 апреля. Позже мы определим точную», — пояснил Иванов.

За последнее время учителя провели уже четыре митинга, требуя повысить зарплаты. Самый массовый прошел 5 апреля.

Среди требований учителей — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.

Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом. Педагоги Молдовы хотят и увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодым специалистам при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях. Преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

Ранее глава кабмина Павел Филип признал, что в настоящее время у правительства Молдовы нет денег, чтобы увеличить зарплаты учителям. Он призвал профсоюзы к диалогу и выразил надежду, что в бюджете страны к концу года появятся средства, чтобы повысить зарплаты педагогам.

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