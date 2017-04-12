Национальную систему платежных карт планируется внедрить в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба главы региона, в ходе пленарного заседания «Цифровой мир и будущее России», проходившего в Нижнем Новгороде в рамках форума «ITFORUM 2020/ Цифровой мир», соответсвующее соглашение подписано между правительством региона и АО «НСПК».

«Национальная система платежных карт будет внедрена в Нижегородской области», — заявил губернатор Валерий Шанцев по итогам подписания соглашения с председателем правления АО «Национальная система платежных карт» Владимиром Комлевым.

По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Козырева, выступавшим с докладом на пленарном заседании, в данный момент в рамках поручения президента РФ Владимира Путина «идет работа над программой по формированию в стране цифровой экономики; после ее утверждения в ближайшее время будет разработан план и дорожная карта». В рамках программы предполагается комплекс мероприятий по подготовке инфраструктуры — в частности, трансформация городской среды.

«Современный мир невозможен без информационных технологий. Сегодня мы все чаще говорим о цифровом государстве. Органы власти переходят на электронный документооборот вместо бумажного. Появилось множество сервисов для граждан: электронная запись к врачу и т. д. Также мы видим, что сегодня без высоких технологий невозможно дистанционное образование, виртуальные экскурсии. Цифровизация должна быть приоритетным направлением для руководителей предприятий», — подчеркнул Валерий Шанцев.

Ранее сообщалось, что Х Международный форум информационных технологий «ITFORUM 2020/ Цифровой мир» открылся на Нижегородской ярмарке. Он будет проходить до 14 апреля. По данным организаторов, для участия в мероприятии зарегистрировалось около 2 тыс. участников из 30 регионов, а также из Белоруссии и Украины.