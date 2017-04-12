В Нижегородской области создадут IT-кластер

«В этом году к нам съехались высококлассные IT-специалисты. Все они заявляют о необходимости объединения профессионалов разных сфер для развития отраслевых информационных технологий. Поэтому приняли решение — создать так называемый IT-кластер, вокруг которого сконцентрируются исследовательские центры, промышленные предприятия и инвесторы», — сказал губернатор журналистам после осмотра экспозиции десятого международного форума информационных технологий «ITFORUM 2020/Цифровой мир».

По его словам, «сегодня, кто добьется продвижения IT-технологий, максимальных результатов, тот будет абсолютно конкурентен на рынке».

В министерстве информационных технологий, связи и средств массовой информации региона РИА Новости уточнили, что около 50 нижегородских компаний проявили интерес к кластеру. По словам представителя министерства, планируется, что в рамках открывшегося в среду форума потенциальные участники определят четыре-пять направлений специализации кластера.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев отметил, что министерство «всегда поддерживает региональные инициативы в области информатизации, связанные с развитием электронного правительства, информационных технологий».

Также, делясь впечатлениями после осмотра экспозиционной части форума, Козырев сказал, что «все это нужно использовать не только для того, чтобы на выставках показать, но и внедрять». «Для этого (внедрения), конечно, требуется и создание благоприятной законодательной среды, и дальнейшего развития инфраструктуры, улучшения качества связи, технологии обработки данных. Безусловно, нужно еще много работать для того, чтобы стать более независимыми от импортного оборудования и технологий. Для этого, конечно, нужно поддерживать российские компании, которые занимаются IT-технологиями», — добавил замминистра.

Форум информационных технологий «ITFORUM 2020/Цифровой мир» будет работать до 14 апреля.