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17:57 (мск), источник: РИА Крым

В апреле в Крыму «ямочно» отремонтируют 88 тыс «квадратов» дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости (Крым). Служба автомобильных дорог Республики Крым планирует провести ямочный ремонт на площади более 88 тысяч квадратных метров.

Об этом в ходе видеоселекторного совещания в Совете министров РК сообщил начальник дорожного ведомства Алексей Сафронов.

«На апрель у нас запланировано проведение ямочного ремонта 88 тыс 300 кв м дорог. На 11 апреля мы выполнили 27 тыс 900 кв м. Подрядчик работает по графику, отставаний нет. Заданные объемы мы к 1 мая выполним», — заверил Сафронов.

Начальник Службы автодорог РК также отчитался о ходе уборки мусора с обочин крымских дорог.

По информации Сафронова, с 1 по 11 апреля с обочин убрано более 1,1 тыс кубометров отходов.

«Мы привели в порядок основные направления: Симферополь-Алушта-Ялта, Симферополь-Феодосия-Керчь. Сейчас активно работаем в сторону Бахчисарая и Евпатории. Когда будет проведена генеральная уборка, будет проводиться регулярные еженедельные обходы санитарных групп. В ходе обходов будет собираться мусор, который образовывается уже в текущем режиме», — рассказал он.

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