В апреле в Крыму «ямочно» отремонтируют 88 тыс «квадратов» дорог

Об этом в ходе видеоселекторного совещания в Совете министров РК сообщил начальник дорожного ведомства Алексей Сафронов.

«На апрель у нас запланировано проведение ямочного ремонта 88 тыс 300 кв м дорог. На 11 апреля мы выполнили 27 тыс 900 кв м. Подрядчик работает по графику, отставаний нет. Заданные объемы мы к 1 мая выполним», — заверил Сафронов.

Начальник Службы автодорог РК также отчитался о ходе уборки мусора с обочин крымских дорог.

По информации Сафронова, с 1 по 11 апреля с обочин убрано более 1,1 тыс кубометров отходов.