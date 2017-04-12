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18:48 (мск), источник: Sputnik.md

В аэропорту Кишинева строят вторую взлетно-посадочную полосу

Амбициозный проект реконструкции главных воздушных ворот Молдовы продолжает набирать обороты: Международный аэропорт Кишинева превратился в масштабную стройку — скоро здесь появится обновленный перрон и дополнительная взлетно-посадочная полоса.

Источник: Sputnik.md

С целью оптимизации воздушного трафика компания «Avia Invest» —администратор Международного аэропорта Кишинева приняла решение о строительстве второй взлетно-посадочной полосы. Ее длина составит 2400 метров, ширина — 45 метров.

Как заявил глава компании «Avia Invest» Петр Жардан, «взлеты и посадки самолетов на новой полосе будут осуществляться в режиме нон-стоп.

Таким образом, в период реконструкции основной взлетно-посадочной полосы (3590 метров) обслуживание рейсов будет осуществляться на новой полосе.

«В дальнейшем рейсы, оперируемые в кишиневском аэропорту, будут обслуживаться обеими полосами, что будет способствовать еще более динамичному развитию Международного аэропорта Кишинева», — сказал Жардан.

На сегодняшний день работы по реконструкции и развитию стратегических объектов в кишиневском аэропорту проводятся одновременно как в терминале, так и на территории аэродрома. Часть задач уже была с успехом реализована.

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