Более 11 млрд рублей потратят на дороги в Пермском крае в 2017 году

Максимом Решетниковым, прошедшей в среду, 12 апреля, в Москве, глава правительства РФ Дмитрий Медведев попросил внимательно следить за расходованием средств, выделенных на реконструкцию и строительство дорог в регионе.

Со своей стороны, Дмитрий Медведев призвал внимательно следить за использованием денежных средств и акцентировал внимание Максима Решетникова на том, что в вопросе благоустройстве придомовых территорий необходимо всегда тесно работать с местными жителями.