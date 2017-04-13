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08:15 (мск), источник: ИА REGNUM

Более 11 млрд рублей потратят на дороги в Пермском крае в 2017 году

Более 11 миллиардов рублей предусмотрено на строительство и ремонт дорог в Пермском крае в текущем году, сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым врио губернатора региона Максим Решетников.

Максимом Решетниковым, прошедшей в среду, 12 апреля, в Москве, глава правительства РФ Дмитрий Медведев попросил внимательно следить за расходованием средств, выделенных на реконструкцию и строительство дорог в регионе.

Со своей стороны, Дмитрий Медведев призвал внимательно следить за использованием денежных средств и акцентировал внимание Максима Решетникова на том, что в вопросе благоустройстве придомовых территорий необходимо всегда тесно работать с местными жителями.

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