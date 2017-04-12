В Челябинске на дорогах нашли «противотанковые рвы»

— Асфальт сошел вместе со снегом практически во всех районах Челябинска, — рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов. — К примеру, в центре города, на пересечении Энтузиастов и Сони Кривой, появилась яма длиной шесть метров и глубиной более 12 сантиметров. Этот рекорд побила семиметровая выбоина глубиной около полуметра на улице Салавата Юлаева, которую жители уже окрестили «противотанковым рвом». Ее габариты более чем в 11 раз превосходят допустимые нормативы.

Внушительная колея образовалась даже на центральных улицах Челябинска, а канализационные люки глубоко утоплены в асфальт.

На портале dorogi-onf. ru создается интерактивная карта, куда каждый южноуралец может нанести проблемные участки. Сейчас на карте восемь «болевых точек», их общественники намерены вскоре проинспектировать.

На заметку.