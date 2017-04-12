В Челябинске на дорогах нашли «противотанковые рвы»

— Асфальт сошел вместе со снегом практически во всех районах Челябинска, — рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов. — К примеру, в центре города, на пересечении Энтузиастов и Сони Кривой, появилась яма длиной шесть метров и глубиной более 12 сантиметров. Этот рекорд побила семиметровая выбоина глубиной около полуметра на улице Салавата Юлаева, которую жители уже окрестили «противотанковым рвом». Ее габариты более чем в 11 раз превосходят допустимые нормативы.
Внушительная колея образовалась даже на центральных улицах Челябинска, а канализационные люки глубоко утоплены в асфальт.
На портале dorogi-onf.ru создается интерактивная карта, куда каждый южноуралец может нанести проблемные участки. Сейчас на карте восемь «болевых точек», их общественники намерены вскоре проинспектировать.
На заметку.
По данным Росстата, нормативным требованиям не соответствует более половины дорог Миасского городского округа. Чуть лучше ситуация в Усть-Катавском (48,6 процента), Магнитогорском (21,9 процента) и Златоустовском (21,5 процента) округах.