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08:03 (мск), источник: "Российская газета"

Банки и магазины Урала подготовились к переходу на карты «Мир»

Банки и торговля готовы к переходу на российскую платежную систему.

Источник: Reuters

Банки и торговые точки Свердловской области заканчивают подготовку к переходу на карты «Мир». По данным Уральского управления Банка России, 91 процент банкоматов и 76 процентов торговых терминалов уже готовы проводить операции с карточками отечественной платежной системы.

Эмиссия «импортозамещающих» карт сегодня достигла трех миллионов штук по стране. На Среднем Урале выпущено около 6000 экземпляров. По данным директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, здесь их выдают три региональных банка и филиалы федеральных кредитных организаций. К 1 июля эквайринг, то есть прием к расчетам, будут осуществлять все банки, работающие в Свердловской области.

С этой же даты стартует массовая выдача карт бюджетникам, пенсионерам и получателям социальных пособий. Тех, кто сегодня получает зарплату из бюджета на карточки других платежных систем, переведут на «Мир» к июлю 2018-го. В несколько этапов к 2020 году новые карты будут у всех пенсионеров, учителей, медиков, чиновников, сотрудников МУПов — этот срок установлен поправками к закону «О национальной платежной системе».

Впрочем, банки рассчитывают, что «Миром» заинтересуются и другие категории клиентов, и даже предлагают более выгодные условия обслуживания этих карт нынешним владельцам пластика от международных систем.

Вместе с тем эксперты опасаются, что на отдаленных территориях процесс перевода бюджетников на новую платежную систему и, самое главное, подготовка к работе с ней банковской и торговой инфраструктуры могут затянуться.

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