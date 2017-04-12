Названы самые богатые и бедные районы Екатеринбурга

Для составления атласа студенты и преподаватели вуза провели анкетирование и опросы, а затем применили метод ментальных карт. То есть, изучив собранные данные, исследователи сделали выводы о том, какие объекты формируют образы мегаполиса и отдельных его частей в сознании жителей: они выделили «опасные», «дружелюбные», «богатые», «бедные» и иные районы.

— Город не существует в отрыве от восприятия его жителей. Люди оценивают события и условия, а затем формируют представление о городе. Поэтому в основе оценки часто лежат субъективные мнения, которые мы попытались собрать воедино, — рассказала куратор проекта доктор психологических наук Ольга Зотова.

В «Атласе» микрорайоны названы городами, что удивляет. Как оказалось, этому есть объяснение.

— Каждый район обладает своим микроклиматом, историей, традициями, особым колоритом. Это действительно «город в городе». Удивительно, но при одинаковой инфраструктуре жители микрорайонов ведут себя по-разному и воспринимают город в целом тоже по-разному. Хотя в итоге мы сделали вывод, что екатеринбуржцы любят свой город, — пояснила Ольга Зотова.

Кто выберет квартиру в районе, названном «опасным»? В результате спрос на жилье в таких кварталах может резко снизиться, соответственно упадет и его рыночная стоимость.

«Атлас» — это часть масштабного исследования под названием «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологической безопасности общества», которое проводится научными сотрудниками университета под эгидой Российского научного фонда. Как отмечают исполнители, «Атлас» представляет интерес для властных структур, так как раскрывает локацию ряда городских проблем и позволяет проанализировать мнения о них екатеринбуржцев. Он будет полезен и владельцам бизнеса, в частности, зависящего от местоположения объектов: застройщикам, риелторам, владельцам торгово-развлекательных центров. Впрочем, сами предприниматели оценили идею скептически.

— Не представляю, чем и как «Атлас» может помочь риелторам. Разве что эта информация будет интересна иногородним покупателям. Более того, она может сыграть негативную роль: кто выберет квартиру в районе, названном «опасным» или «городом, в котором я не согласился бы жить»? В результате спрос на жилье в таких кварталах может резко снизиться, соответственно упадет и его рыночная стоимость. От этого пострадают добропорядочные жители этих районов: им станет намного сложнее продать свою недвижимость, — поделилась мнением риелтор Валерия Гусева.

Но есть и представители бизнеса, которые считают исследование полезным для дела.