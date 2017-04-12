Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Чубайс предупредил о возможной утрате армией России своей мощи
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
22:01 (мск), источник: "Российская газета"

Названы самые богатые и бедные районы Екатеринбурга

Урбанисты помогут бизнесменам не прогадать с размещением предприятий. Гуманитарный университет опубликовал результаты социально-психологического обследования столицы Урала под названием «Психологический атлас Екатеринбурга». По мнению инициаторов, их работа может быть полезна и властям, и бизнесу.

Для составления атласа студенты и преподаватели вуза провели анкетирование и опросы, а затем применили метод ментальных карт. То есть, изучив собранные данные, исследователи сделали выводы о том, какие объекты формируют образы мегаполиса и отдельных его частей в сознании жителей: они выделили «опасные», «дружелюбные», «богатые», «бедные» и иные районы.

— Город не существует в отрыве от восприятия его жителей. Люди оценивают события и условия, а затем формируют представление о городе. Поэтому в основе оценки часто лежат субъективные мнения, которые мы попытались собрать воедино, — рассказала куратор проекта доктор психологических наук Ольга Зотова.

В «Атласе» микрорайоны названы городами, что удивляет. Как оказалось, этому есть объяснение.

— Каждый район обладает своим микроклиматом, историей, традициями, особым колоритом. Это действительно «город в городе». Удивительно, но при одинаковой инфраструктуре жители микрорайонов ведут себя по-разному и воспринимают город в целом тоже по-разному. Хотя в итоге мы сделали вывод, что екатеринбуржцы любят свой город, — пояснила Ольга Зотова.

Кто выберет квартиру в районе, названном «опасным»? В результате спрос на жилье в таких кварталах может резко снизиться, соответственно упадет и его рыночная стоимость.

«Атлас» — это часть масштабного исследования под названием «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологической безопасности общества», которое проводится научными сотрудниками университета под эгидой Российского научного фонда. Как отмечают исполнители, «Атлас» представляет интерес для властных структур, так как раскрывает локацию ряда городских проблем и позволяет проанализировать мнения о них екатеринбуржцев. Он будет полезен и владельцам бизнеса, в частности, зависящего от местоположения объектов: застройщикам, риелторам, владельцам торгово-развлекательных центров. Впрочем, сами предприниматели оценили идею скептически.

— Не представляю, чем и как «Атлас» может помочь риелторам. Разве что эта информация будет интересна иногородним покупателям. Более того, она может сыграть негативную роль: кто выберет квартиру в районе, названном «опасным» или «городом, в котором я не согласился бы жить»? В результате спрос на жилье в таких кварталах может резко снизиться, соответственно упадет и его рыночная стоимость. От этого пострадают добропорядочные жители этих районов: им станет намного сложнее продать свою недвижимость, — поделилась мнением риелтор Валерия Гусева.

Но есть и представители бизнеса, которые считают исследование полезным для дела.

— Конечно, есть активные районы города, в которых крутятся деньги, а есть неактивные. Молодым предпринимателям, у которых нет средств на глубокие маркетинговые исследования, «Атлас» пригодится. С его помощью они смогут понять, в какой район не стоит вкладываться, чтобы не набить шишек, не залезть в кредиты из-за высокой стоимости аренды или отсутствия прибыли, — говорит генеральный директор ремонтно-строительной компании Сергей Жуков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Какие сериалы посмотреть на российском ТВ в апреле
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Захарова заявила о регулярных атаках сайта МИДа с IP-адресов США
Лавров: Путин готов вернуться к меморандуму с США по Сирии
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Никиты Белых
Грузия полностью откажется от газа из России
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
В Петербурге расширят зону платной парковки
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь