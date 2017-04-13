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09:37 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Калининграда снесли несколько строящихся домов под Прибрежным

Под Прибрежным власти Калининграда силами «Гидротехника» снесли несколько недостроенных домов в коттеджном посёлке товарищества «Перспектива-Вест», сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе городской администрации в среду.

Конфликт администрации и «Перспективы-Вест» длится уже несколько лет. Земля в лесу около Прибрежного была предоставлена ТИЗ «Перспектива-Вест» в 1993 году в бессрочное пользование администрацией Калининграда. В 2011 году через суд кооперативу были выданы 74 разрешения на строительство, однако в 2014 году на основании решения суда разрешения были отозваны. В декабре 2012 года Московский районный суд признал незаконным выделение в 1993 году земельного участка в Прибрежном ТИЗ «Перспектива-Вест». В феврале 2013 года областной суд потребовал взыскать с застройщиков 3,7 млн рублей за вырубленные деревья в посёлке.

«Тех, кто успел обжиться до судебного решения, беда миновала. А тех, кто только планировал возвести в этом живописном месте себе особнячок, еще в прошлом году глава Калининграда Александр Ярошук, приезжавший на этой территорию для встречи с членами кооператива, предупредил лично — лучше не начинать», — сообщили в администрации.

Тем не менее, на спорной земле появилось ещё несколько фундаментов и горвласти взялись за их снос, несмотря на сопротивление застройщика. «Те люди, которые в настоящее время пытаются продолжать какие-то работы за границами участка, они понимают, что они это делают незаконно. И конечно, наверное, их эта ситуация не устраивает. Они бы хотели и дальше рубить деревья и заливать фундаменты посреди леса. Но мы этого не допустим», — подчеркнул Сергей Румянцев, заместитель председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Калининграда.

Сергей Румянцев также сообщил, что за все время существования кооператива на этой лесной территории было вырублено порядка 50 тысяч деревьев без соответствующих документов. Так что следующим этапом после сноса построек станет компенсационное озеленение.

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