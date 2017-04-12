В КГГА заявили об угрозе остановки киевского метро
Глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА заявил, что на сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца".
Глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА заявил, что на сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца".
КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель заявил, что киевский метрополитен может через месяц остановить работу
По его словам, метро работает за счет накопленных ресурсов.
«На сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку 6 числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат. Мэр и Департамент транспорта прикладывает максимальные усилия, для того чтобы не допустить реализацию пессимистических вариантов развития ситуации», — цитирует сайт Киева «44.ua» Майзеля.
Ранее начальник киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что проезд в столичном метро в ближайшее время не подорожает.