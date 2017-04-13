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12:31 (мск), источник: Янтарный край

Газ и Рассвет: Антон Алиханов пообещал газификацию поселка под Калининградом

В Калининградской области в поселок Рассвет, что близ Гурьевска, придет газ — об этом 12 апреля заявил врио губернатора Антон Алиханов в ходе личного приёма граждан.

Всего Алиханов выслушал восемь человек: жители Калининграда, Гурьевского городского округа и Балтийского муниципального района. В основном граждане обращались с жилищными и земельными вопросами.

Ирина Леонидовна поинтересовалась сроками газификации жилых домов в посёлке Рассвет Гурьевского городского округа. Глава региона сообщил, что в следующем году газ будет подведён. Также от всех жителей посёлка она попросила сделать тротуар вдоль дороги по улице Центральной — чтобы пешеходам не приходилось выходить на проезжую часть.

Врио министра по муниципальному развитию и внутренней политике области Максим Коломиец заявил, что в этом году городскому округу выделят 10 миллионов рублей для реализации программы конкретных дел, направленной на благоустройство территории муниципального образования. В числе запланированных мероприятий — освещение улицы Садовой, по которой родители ведут детей в детский сад, сообщили KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

«Программу благоустройства будем продолжать. В следующем году по ПКД мы также выделим средства Гурьевскому городскому округу. За счёт этих средств местные власти сделают тротуар по улице Центральной», — заключил Антон Алиханов.

А представитель администрации Гурьевска добавил, что в этом году будет проведен ямочный ремонт Центральной улицы.

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