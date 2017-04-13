Список самых высокооплачиваемых вакансий

Желающие могут получить доступ к «Списку 100 самых высокооплачиваемых вакансий», зарегистрированных в базе данных Национального агентства по вопросам занятости (по заявлениям работодателей). Лица, ищущие работу, могут отправить свое резюме для одного из предложений, указанных в списке, через портал www.angajat.md или на адрес территориальных агентств занятости.

Чтобы получить более подробную информацию о вакансиях, зарегистрированных в базе данных Национального агентства по вопросам занятости, и условиях найма:

— посетите территориальные агентства занятости по месту жительства.

— позвоните в Колл-центр — Рынок труда по номерам телефона: 080001000 (звонок бесплатный из Молдовы) или (+37322) 838 414 (обычный вызов из-за рубежа) с понедельника по пятницу, с 8.30 до 15.30.

— посетите Информационный центр рынка труда (мун. Кишинев, ул Митрополита Варлаама, 90).