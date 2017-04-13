Список самых высокооплачиваемых вакансий
Национальное агентство по вопросам занятости опубликовало список 100 самых высокооплачиваемых вакансий, предложенных экономическими агентами.
Национальное агентство по вопросам занятости опубликовало список 100 самых высокооплачиваемых вакансий, предложенных экономическими агентами.
Желающие могут получить доступ к «Списку 100 самых высокооплачиваемых вакансий», зарегистрированных в базе данных Национального агентства по вопросам занятости (по заявлениям работодателей). Лица, ищущие работу, могут отправить свое резюме для одного из предложений, указанных в списке, через портал www.angajat.md или на адрес территориальных агентств занятости.
Чтобы получить более подробную информацию о вакансиях, зарегистрированных в базе данных Национального агентства по вопросам занятости, и условиях найма:
— посетите территориальные агентства занятости по месту жительства.
— позвоните в
— посетите Информационный центр рынка труда (мун. Кишинев, ул Митрополита Варлаама, 90).