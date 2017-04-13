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11:28 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре трамваи станут ходить тише

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление планирует заменить традиционные стыки рельсов, после чего трамваи будут ходить тише.

Источник: ЮГА.ру

«Установка специальных температурных компенсаторов на рельсовом полотне, которые заменят традиционные стыки трамвайных рельсов, позволит соблюсти все технические требования, связанные с обеспечением безопасности движения в летний период, когда рельсы подвергаются температурному расширению, а также уменьшить уровень шума, возникающий при проезде трамвайных стыков», — сообщили, а пресс-службе МУП «КТТУ».

До конца года планируется установить 46 температурных компенсаторов, которые предоставят возможность сварки 342 рельсовых стыков и получения протяженного безстыкового пути на открытых участках. А для охвата всей трамвайной сети города требуется установить 434 таких компенсатора и провести сварку 2852 трамвайных стыков.

«Это позволит создать условия для бесшумного движения подвижного состава и увеличения эксплуатационной скорости трамваев, что, в свою очередь, повысит комфорт поездки для пассажиров», — отметили в КТТУ.

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