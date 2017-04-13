В ЦБ назвали преждевременным вопрос о легализации криптовалют в России

По его словам, этот вопрос в настоящий момент находится на стадии обсуждения. «Мы сейчас общаемся с Минфином, Росфинмониторингом — как и говорилось, мы собираемся к 2018 году определиться с позицией», — сказал он. Григорьев также отметил, что государству необходимо знать каждого участника всех финансовых операций. О том, что биткоин в 2018 году может официально получить в России статус финансового продукта сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев накануне, 11 апреля.

В марте 2016 года Минфин предложил наказывать за выпуск денежных суррогатов, в том числе криптовалюты, лишением свободы на срок до четырех лет, а топ-менеджеров финансовых компаний и банков — до семи лет.



Однако в августе прошлого года Минфин выступил против введения уголовной ответственности за использование биткоинов. Наверное, с учетом развития технологий лобовой запрет делать будет не очень правильно", — пояснил тогда Алексей Моисеев.



Директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов ​в декабре прошлого года также отметил, что чрезмерное «закручивания гаек» на рынке криптовалют может повлечь за собой негативные последствия. По его мнению, слишком жесткие меры отпугнут людей от тех площадок, происходящее на которых финансовые власти России имеют возможность отслеживать.



«Этот мониторинг останется за пределами страны. И я не уверен, что отсутствие мониторинга внутри страны повысит безопасность или стабильность ситуации в России», — сказал Калухов.