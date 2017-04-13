Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Зачем нужен кишечник и как защитить его: инфографика
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: Балканы могут стать следующим полем боя для США и России
«Иван Папанин» сможет стрелять "Калибрами" - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
00:01 (мск), источник: РБК

В ЦБ назвали преждевременным вопрос о легализации криптовалют в России

Говорить о легализации оборота криптовалют в России пока преждевременно. Об этом журналистам заявил начальник управления центра финансовых технологий Банка России Максим Григорьев, передает ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, этот вопрос в настоящий момент находится на стадии обсуждения. «Мы сейчас общаемся с Минфином, Росфинмониторингом — как и говорилось, мы собираемся к 2018 году определиться с позицией», — сказал он.

Григорьев также отметил, что государству необходимо знать каждого участника всех финансовых операций.

О том, что биткоин в 2018 году может официально получить в России статус финансового продукта сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев накануне, 11 апреля.

Признание криптовалюты, по его мнению, приведет к тому, что на операции с ней будут распространяться нормы, принятые для борьбы с нелегальными транзакциями
Читайте также
Госдума легализует торговлю биткоинами

В марте 2016 года Минфин предложил наказывать за выпуск денежных суррогатов, в том числе криптовалюты, лишением свободы на срок до четырех лет, а топ-менеджеров финансовых компаний и банков — до семи лет.

Однако в августе прошлого года Минфин выступил против введения уголовной ответственности за использование биткоинов. Наверное, с учетом развития технологий лобовой запрет делать будет не очень правильно", — пояснил тогда Алексей Моисеев.

Директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов ​в декабре прошлого года также отметил, что чрезмерное «закручивания гаек» на рынке криптовалют может повлечь за собой негативные последствия. По его мнению, слишком жесткие меры отпугнут людей от тех площадок, происходящее на которых финансовые власти России имеют возможность отслеживать.

«Этот мониторинг останется за пределами страны. И я не уверен, что отсутствие мониторинга внутри страны повысит безопасность или стабильность ситуации в России», — сказал Калухов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
56.7556   -0.20
$
Доллар США ММВБ
56.5975   -0.30
Евро ЦБ
60.2631   -0.04
Евро ММВБ
60.3650   -0.16
В Совфеде предупредили о возможности нанесения удара США по КНДР
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии
Трамп дал оценку работе Тиллерсона на переговорах в Москве
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Сафронков представителю Британии в ООН: «Что ты глаза отводишь?»
«Бавария» проиграла «Реалу» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ
Грузия полностью откажется от газа из России
Спорт
У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов – в одном матче
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Эксперты назвали города с самым дешевым съемным жильем
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь