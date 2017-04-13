США, возможно, продлят режим замороженных санкций против девяти белорусских компаний

Пока Вашингтон склоняется к тому, чтобы продлить этот режим приостановки, несмотря на разгон протестов в Беларуси и давление на оппозицию. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на информацию Reuters от анонимных чиновников в американской администрации.

Напомним, в октябре 2015 года США частично приостановили санкции против девяти компаний из Беларуси. Это «Белнефтехим» и ее филиал в США (Belneftekhim USA), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». Затем это решение продлевалось на шесть месяцев в апреле и октябре 2016 года.

Reuters пишет, что решение о санкциях против Минска станет тестом для администрации Трампа, который покажет, что для нее важнее — права человека в странах-соседях России или желание вывести эти страны из орбиты Москвы.

Сейчас американские чиновники, по данным агентства, встревожены арестами сотен людей в прошлом месяце во время попытки уличных протестов в Минске и озабочены, не будет ли продолжение приостановки санкций выглядеть как игнорирование репрессий.

«Администрация Трампа склоняется к тому, чтобы продлить заморозку санкций, но скорее всего, они будут ждать с решением до последней минуты, чтобы «убедиться, что они (власти Беларуси — TUT.BY), не сделают чего-то страшного», — сказал один американский чиновник, общаясь на условиях анонимности.

В статье цитируют и посла Польши в США Петра Вильчека, который называет Беларусь очень зависимой от России и «важной страной со стратегической точки зрения». «Беларусь все больше становится частью более широкой российской проблемы», — говорит дипломат.

Приостановка санкций США в отношении девяти упомянутых кампаний — итог освобождения политзаключенных в 2015 году, спокойных выборов в октябре того же года, а также прохождения в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.

В то же время, продолжают действовать персональные санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей. Эти ограничения были введены в 2006 году Джорджем Бушем, поводом для них стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Санкции предполагают блокирование счетов указанных лиц в американских банках, запрет им на въезд в США, запрет американским компаниям вести с ними дела.