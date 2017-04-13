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04:18 (мск), источник: Известия

Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах пока не планируется

По словам Михаила Меня, в будущем опыт Москвы может быть учтен в региональных программах.

Источник: РИА "Новости"

Задачи распространить на другие регионы опыт Москвы по сносу пятиэтажек пока не стоит. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

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Михаил Мень
Министр строительства и ЖКХ России

По словам министра, власти Москвы подсчитали, что стоимость капитального ремонта пятиэтажек сравнима с затратами на их снос и строительство новых современных кварталов.

Мень отметил, что первый этап сноса аварийного жилья в России должен завершиться в сентябре текущего года. В 14 регионах программа полностью выполнена, 18 субъектов значительно отстают от плана — в них расселено меньше 70% аварийных домов.

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