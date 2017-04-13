Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах пока не планируется

Задачи распространить на другие регионы опыт Москвы по сносу пятиэтажек пока не стоит. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы. Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня

По словам министра, власти Москвы подсчитали, что стоимость капитального ремонта пятиэтажек сравнима с затратами на их снос и строительство новых современных кварталов.

Мень отметил, что первый этап сноса аварийного жилья в России должен завершиться в сентябре текущего года. В 14 регионах программа полностью выполнена, 18 субъектов значительно отстают от плана — в них расселено меньше 70% аварийных домов.