Российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов

Источник: AP 2017

Российские авиакомпании весной этого года вновь столкнулись с проблемой дефицита командиров воздушных судов (КВС), которая вынудила их вспомнить о возможности найма иностранных пилотов. «Аэрофлот» и «Северный ветер» в апреле оформили в Росавиации дополнительные квоты на 50 и 25 иностранных КВС соответственно.

На сегодня общая квота на все авиакомпании составляет 600 человек, однако реально в России работают всего несколько десятков пилотов-иностранцев

По данным Росавиации, «Аэрофлот» подал заявку на получение дополнительной квоты на иностранных пилотов в количестве 50 человек. Данная заявка была одобрена 6 апреля. Входящая в десятку крупнейших авиаперевозчиков компания «Северный ветер» подавала заявку на 25 пилотов — она была удовлетворена 7 апреля.

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В «Аэрофлоте» от развернутых комментариев воздержались, уточнив, что сейчас в компании работают 20 иностранных пилотов на самолетах А320. Источник «Известий», знакомый с планами «Аэрофлота», пояснил решение перевозчика активизировать наем иностранных пилотов увеличением парка самолетов Boeing-737−800 на фоне отсутствия на российском авиационном рынке достаточного количества КВС для судов данного типа. — Условия для иностранцев ничем не будут отличаться от условий, на которых работают российские специалисты, — отметил источник «Известий». Требования по знанию русского языка к иностранным специалистам не предъявляются (рабочий язык пилотов — английский), поэтому прийти на работу в «Аэрофлот» сможет гражданин любой страны, отвечающий стандартным требованиям компании к должности КВС. Традиционно перевозчик набирал пилотов из европейских стран, преимущественно из Чехии.

По данным Росавиации, общая квота «Аэрофлота» на иностранных пилотов сегодня — 180 человек

В «Северном ветре» хотят нанять иностранцев на должности КВС для Airbus А320 и А330. Перевозчик входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний. У компании в парке сегодня 10 самолетов Airbus и Boeing. В начале 2017 года в «Северном ветре» объявили об увеличении воздушного флота для расширения присутствия на внутреннем рынке воздушных перевозок.

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Анна Подгорная, гендиректор туроператора ООО «Пегас» (собственник «Северного ветра»), отказалась комментировать планы набора иностранных пилотов. По данным Росавиации, общая квота данного перевозчика на иностранцев составляет 31 человек. Группой UTair ранее была оформлена квота на 46 иностранцев, в том числе для работы на самолетах Boeing-757/767, Airbus А321, ATR-72, а также на вертолетах Ми-26 и Ми-8. В последний раз квота на семь человек была получена в самом конце 2016 года. — Видимо, это для целей вертолетных операций, где у нас есть дочерние иностранные компании группы и пилоты в них имеют уникальные навыки и компетенции, — сообщил «Известиям» генеральный директор UTair Андрей Мартиросов. В конце 2015 года проблема дефицита пилотов в российских компаниях, казалось, решилась благодаря банкротству «Трансаэро»; на рынке труда одномоментно оказались сотни пилотов. Однако свободных пилотов почти сразу стали привлекать азиатские перевозчики. Многие россияне уехали работать в авиакомпании Китая, Индии, Южной Кореи и Вьетнама.

По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, за последние годы из России уехали около 300 пилотов

Из них примерно 150 человек сейчас летают командирами воздушных судов в китайской авиакомпании Hainan. Основная причина — финансовая. После двукратной девальвации российской валюты долларовый эквивалент зарплаты пилотов снизился примерно с $15 тыс. до $7 тыс. В это же время в Китае, например, российским командирам воздушных судов предлагает зарплату в $20−25 тыс.

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