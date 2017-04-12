United Airlines вернет деньги за билеты после инцидента с пассажиром

«Все пассажиры рейса 3411, летевшего в воскресенье девятого апреля, получат компенсацию, равную стоимости билетов», — говорится в заявлении авиакомпании.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как сообщалось ранее, трёх пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете).

Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы.