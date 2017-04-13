Мошенники подняли процент
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд.
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд.
В 2016 году 76% всего причиненного вреда по оконченным уголовным делам пришлось на финансовые преступления. При этом год от года растут и их объем, и доля в совокупном ущербе.
Однако у Банка России фактически «связаны руки», указывают эксперты. Поменять ситуацию могут законодательные изменения, существенно расширяющие полномочия ЦБ, которые инициирует регулятор.
Информация об объеме финансовых преступлений содержится в «Сводном годовом отчете о ходе реализации эффективности госпрограмм РФ по итогам 2016 года», с которым удалось ознакомиться «Ъ». Согласно ему, сумма причиненного вреда по оконченным уголовным делам в
Их число растет на фоне расчистки банковского сектора, следует из отчета. В 2015—2016 годах ЦБ отозвал лицензии у 217 кредитных организаций, что повлекло увеличение количества преднамеренных банкротств в 2016 году на 6,6%, до 146 преступлений. При этом возврат похищенного имущества находится в прямой зависимости от эффективности действий Банка России, Агентства по страхованию вкладов и их взаимодействия с подразделениями МВД, следует из доклада.
В МВД считают, что это взаимодействие малоэффективно.
«Отсутствие своевременного информирования от уполномоченного регулятора
Проблема не нова. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко еще в начале 2016 года выражала озабоченность огромными дырами, вскрывающимися после отзывов лицензий у банков. «Нередки случаи, когда у кредитных организаций проблемы нарастают на протяжении многих лет, — указывала она.— При этом они успешно проходят проверки регулятора. ЦБ либо не замечает этих проблем, либо никак не реагирует на них». Несмотря на многочисленные, в том числе и крупные, отзывы лицензий в 2015—2016 годах, можно привести лишь два широко известных случая, когда еще до признания банка банкротом были арестованы руководители—собственники банков. В настоящее время возбуждено дело о мошенничестве в отношении одного из крупнейших акционеров Татфондбанка (лицензия отозвана в марте) и его председателя правления Роберта Мусина, он арестован. Арестована по подозрению в мошенничестве глава и бенефициар Внешпромбанка (лицензия отозвана в январе 2016 года) Лариса Маркус. Внешпромбанк и Татфондбанк — исторические лидеры по размеру дыры в банках-банкротах: 210 млрд и 118 млрд руб. соответственно.
Впрочем, возможности ЦБ ограниченны. «ЦБ — единственная структура, которая может видеть банковские проводки по корреспондентскому счету банков практически в режиме онлайн и приостанавливать отдельные операции в банках без решения суда, — уточняет руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов.— Однако по закону ЦБ не вправе “вмешиваться в оперативную деятельность” банков, а меры воздействия (ограничения, запреты, отзыв лицензии) может применять только на основании документов о нарушении законодательства или нормативных актов ЦБ».
«Банк России прорабатывает, в частности, механизм, который бы позволил передавать правоохранительным органам для расследования вывода активов документы, составляющие банковскую тайну, — сообщили “Ъ” в
Впрочем, излишнее расширение полномочий ЦБ в данном вопросе ЦБ тоже опасно: у банков может вовсе не оказаться возможности исправить ситуацию до введения крайних мер, считают эксперты. По словам управляющего партнера НРА Павла Самиева, есть очень тонкая грань между наличием финансовых проблем у банка и признаками преднамеренного банкротства, и без достаточных аргументов сообщать об этом в правоохранительные органы невозможно.
Юлия Локшина