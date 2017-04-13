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09:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Мошенники подняли процент

Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В 2016 году 76% всего причиненного вреда по оконченным уголовным делам пришлось на финансовые преступления. При этом год от года растут и их объем, и доля в совокупном ущербе.

В правоохранительных органах считают, что ЦБ действует слишком медленно, позволяя недобросовестным банкирам скрыться и вывести активы.

Однако у Банка России фактически «связаны руки», указывают эксперты. Поменять ситуацию могут законодательные изменения, существенно расширяющие полномочия ЦБ, которые инициирует регулятор.

Информация об объеме финансовых преступлений содержится в «Сводном годовом отчете о ходе реализации эффективности госпрограмм РФ по итогам 2016 года», с которым удалось ознакомиться «Ъ». Согласно ему, сумма причиненного вреда по оконченным уголовным делам в финансово-кредитной сфере составила 201,2 млрд руб. Это 76% от совокупного ущерба — 263 млрд руб. При этом и ущерб от финансовых преступлений, и их доля в совокупном объеме постоянно растут. Так, в 2015 году на их долю приходилось 72,3% от общего причиненного вреда, или 125,5 млрд руб., в 2014 году — 53,8 млрд руб.

Наибольший объем потерь от финансовых преступлений приходится на преднамеренные банкротства банков.

Их число растет на фоне расчистки банковского сектора, следует из отчета. В 2015—2016 годах ЦБ отозвал лицензии у 217 кредитных организаций, что повлекло увеличение количества преднамеренных банкротств в 2016 году на 6,6%, до 146 преступлений. При этом возврат похищенного имущества находится в прямой зависимости от эффективности действий Банка России, Агентства по страхованию вкладов и их взаимодействия с подразделениями МВД, следует из доклада.

В МВД считают, что это взаимодействие малоэффективно.

«Отсутствие своевременного информирования от уполномоченного регулятора кредитно-финансовой сферы о процессах, угрожающих стабильности, и возможных правонарушениях, совершаемых руководством и менеджментом кредитной организации, не позволяет на сегодняшний день принимать правоохранительным органам упреждающие меры», — сообщили в пресс-центре МВД.

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Проблема не нова. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко еще в начале 2016 года выражала озабоченность огромными дырами, вскрывающимися после отзывов лицензий у банков. «Нередки случаи, когда у кредитных организаций проблемы нарастают на протяжении многих лет, — указывала она.— При этом они успешно проходят проверки регулятора. ЦБ либо не замечает этих проблем, либо никак не реагирует на них». Несмотря на многочисленные, в том числе и крупные, отзывы лицензий в 2015—2016 годах, можно привести лишь два широко известных случая, когда еще до признания банка банкротом были арестованы руководители—собственники банков. В настоящее время возбуждено дело о мошенничестве в отношении одного из крупнейших акционеров Татфондбанка (лицензия отозвана в марте) и его председателя правления Роберта Мусина, он арестован. Арестована по подозрению в мошенничестве глава и бенефициар Внешпромбанка (лицензия отозвана в январе 2016 года) Лариса Маркус. Внешпромбанк и Татфондбанк — исторические лидеры по размеру дыры в банках-банкротах: 210 млрд и 118 млрд руб. соответственно.

Впрочем, возможности ЦБ ограниченны. «ЦБ — единственная структура, которая может видеть банковские проводки по корреспондентскому счету банков практически в режиме онлайн и приостанавливать отдельные операции в банках без решения суда, — уточняет руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов.— Однако по закону ЦБ не вправе “вмешиваться в оперативную деятельность” банков, а меры воздействия (ограничения, запреты, отзыв лицензии) может применять только на основании документов о нарушении законодательства или нормативных актов ЦБ».

В ЦБ указывают на необходимость совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной практики.
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«Банк России прорабатывает, в частности, механизм, который бы позволил передавать правоохранительным органам для расследования вывода активов документы, составляющие банковскую тайну, — сообщили “Ъ” в пресс-службе ЦБ.— Это позволит быстрее возбуждать уголовные дела и более эффективно применять меры ответственности к недобросовестным собственникам и менеджерам банков еще до вывода ими активов». Второе направление по ужесточению наказания за доведение банка до банкротства — изменения в законодательство, «которые позволят решить проблему, связанную с фальсификацией отчетности, и введение в качестве обеспечительной меры ограничения на выезд за границу при наличии признаков преступления еще до отзыва лицензии».

Впрочем, излишнее расширение полномочий ЦБ в данном вопросе ЦБ тоже опасно: у банков может вовсе не оказаться возможности исправить ситуацию до введения крайних мер, считают эксперты. По словам управляющего партнера НРА Павла Самиева, есть очень тонкая грань между наличием финансовых проблем у банка и признаками преднамеренного банкротства, и без достаточных аргументов сообщать об этом в правоохранительные органы невозможно.

Юлия Локшина

Комментарии
2
Малыш
А где гарантии? что во главе ЦБ. не один из этой банкиров-которые хотят всех кинуть?
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Евгений Краснов
Набиулина свое взяла!
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