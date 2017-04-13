Мошенники подняли процент

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В 2016 году 76% всего причиненного вреда по оконченным уголовным делам пришлось на финансовые преступления. При этом год от года растут и их объем, и доля в совокупном ущербе.

В правоохранительных органах считают, что ЦБ действует слишком медленно, позволяя недобросовестным банкирам скрыться и вывести активы.

Однако у Банка России фактически «связаны руки», указывают эксперты. Поменять ситуацию могут законодательные изменения, существенно расширяющие полномочия ЦБ, которые инициирует регулятор. Информация об объеме финансовых преступлений содержится в «Сводном годовом отчете о ходе реализации эффективности госпрограмм РФ по итогам 2016 года», с которым удалось ознакомиться «Ъ». Согласно ему, сумма причиненного вреда по оконченным уголовным делам в финансово-кредитной сфере составила 201,2 млрд руб. Это 76% от совокупного ущерба — 263 млрд руб. При этом и ущерб от финансовых преступлений, и их доля в совокупном объеме постоянно растут. Так, в 2015 году на их долю приходилось 72,3% от общего причиненного вреда, или 125,5 млрд руб., в 2014 году — 53,8 млрд руб.

Наибольший объем потерь от финансовых преступлений приходится на преднамеренные банкротства банков.

Их число растет на фоне расчистки банковского сектора, следует из отчета. В 2015—2016 годах ЦБ отозвал лицензии у 217 кредитных организаций, что повлекло увеличение количества преднамеренных банкротств в 2016 году на 6,6%, до 146 преступлений. При этом возврат похищенного имущества находится в прямой зависимости от эффективности действий Банка России, Агентства по страхованию вкладов и их взаимодействия с подразделениями МВД, следует из доклада.



В МВД считают, что это взаимодействие малоэффективно.



«Отсутствие своевременного информирования от уполномоченного регулятора кредитно-финансовой сферы о процессах, угрожающих стабильности, и возможных правонарушениях, совершаемых руководством и менеджментом кредитной организации, не позволяет на сегодняшний день принимать правоохранительным органам упреждающие меры», — сообщили в пресс-центре МВД.

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Проблема не нова. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко еще в начале 2016 года выражала озабоченность огромными дырами, вскрывающимися после отзывов лицензий у банков. «Нередки случаи, когда у кредитных организаций проблемы нарастают на протяжении многих лет, — указывала она.— При этом они успешно проходят проверки регулятора. ЦБ либо не замечает этих проблем, либо никак не реагирует на них». Несмотря на многочисленные, в том числе и крупные, отзывы лицензий в 2015—2016 годах, можно привести лишь два широко известных случая, когда еще до признания банка банкротом были арестованы руководители—собственники банков. В настоящее время возбуждено дело о мошенничестве в отношении одного из крупнейших акционеров Татфондбанка (лицензия отозвана в марте) и его председателя правления Роберта Мусина, он арестован. Арестована по подозрению в мошенничестве глава и бенефициар Внешпромбанка (лицензия отозвана в январе 2016 года) Лариса Маркус. Внешпромбанк и Татфондбанк — исторические лидеры по размеру дыры в банках-банкротах: 210 млрд и 118 млрд руб. соответственно.



Впрочем, возможности ЦБ ограниченны. «ЦБ — единственная структура, которая может видеть банковские проводки по корреспондентскому счету банков практически в режиме онлайн и приостанавливать отдельные операции в банках без решения суда, — уточняет руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов.— Однако по закону ЦБ не вправе “вмешиваться в оперативную деятельность” банков, а меры воздействия (ограничения, запреты, отзыв лицензии) может применять только на основании документов о нарушении законодательства или нормативных актов ЦБ».

В ЦБ указывают на необходимость совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной практики.

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