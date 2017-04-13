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03:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ДГК проведет День потребителя во Владивостоке

В субботу, 15 апреля, горожане получат ответы на все свои вопросы в Центре обслуживания потребителей.

Владивосток, 13 апреля, PrimaMedia.

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» проведет день потребителя для своих абонентов. В субботу, 15 апреля, с 10.00 до 13.00 жители Владивостока получат ответы на все свои вопросы в Центре обслуживания потребителей по адресу Океанский проспект, 101а — остановка транспорта «Первая речка». Это будет удобно тем, кто в суете будничных дел не успевает обратиться к энергетикам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «ДГК».

Абоненты смогут получить консультацию по вопросам начисления платы за тепло и горячую воду, произвести перерасчет, сообщить об изменении собственника квартиры, площади жилого помещения и количества прописанных человек.

Помимо этого можно получить справку об отсутствии задолженности и оплатить счета за потребленные ресурсы.

Абонентам, накопившим задолженность за отопление и горячую воду, расскажут о процедуре реструктуризации. Заключить соглашение о поэтапном гашении долга можно будет сразу на месте, предъявив паспорт и свидетельство о собственности на жилье или договор социального найма, если речь идет о неприватизированных квартирах.

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