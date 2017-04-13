На новосибирских автотрассах ликвидируют аварийно-опасные участки

Как сообщил губернатор области Владимир Городецкий, участие региона в федеральном проекте стало возможным после того, как была разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. Она предусматривает проведение масштабных ремонтных работ на улично-дорожной сети Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби, наукограда Кольцово, автодорогах регионального и межмуниципального значения.

— Оперативное и конструктивное сотрудничество минтранса России и подведомственных ему учреждений позволило Новосибирской области одной из первых в России решить вопрос о предоставлении в 2017-м межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В результате еще 7 февраля 2017 года было заключено соглашение между правительством региона и Федеральным дорожным агентством, — подчеркнул глава региона.

На заседании коллегии минтранса России Владимир Городецкий представил итоги работы дорожно-транспортного комплекса области в прошлом году и задачи на нынешний год.

— В этом году мы разворачиваем масштабную программу «Безопасные и качественные дороги». От того, как мы ее выполним, зависит развитие Новосибирской агломерации. Программа носит целевой характер. О ее выполнении будут судить по конкретным показателям, в частности — по числу дорог, приведенных в нормативное состояние, и устранению очагов аварийности, — отметил Владимир Городецкий.

Программа рассчитана на два года. На ее реализацию направят 4,6 миллиарда рублей, из которых два миллиарда — средства федерального бюджета, 2,1 миллиарда — регионального и еще 512 миллионов рублей поступит из бюджетов муниципальных образований. Планируется отремонтировать 218 километров участков автомобильных дорог и довести уровень протяженности участков дорожной сети, соответствующих нормативным требованиям, до 51 процента. Также планируется ликвидировать причины аварийности на 52 опасных участках, снизить протяженность участков дорожной сети, работающих в часы пик в режиме перегрузки.

— В мае в Новосибирске пройдет ставший традиционным Международный форум «Транспорт Сибири». Я пригласил министра отрасли Максима Соколова принять в нем участие и обсудить конкретные шаги по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», — сообщил Владимир Городецкий.

Тема развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона также была в центре внимания на рабочем совещании под руководством вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича. В ближайшее время состоится заседание правительственной комиссии, которая рассмотрит вопрос выделения грантов на строительство крупных объектов.

В числе приоритетных проектов, прошедших госэкспертизу, — четвертый мост через реку Обь в Новосибирске. Его сметная стоимость составляет 40,6 миллиарда рублей. Если этот проект будут одобрен на федеральном уровне, Новосибирская область сможет получить грант на его реализацию в размере 26,3 миллиарда рублей. Окончательное решение о выделении гранта правительственная комиссия примет в конце апреля. Владимир Городецкий подчеркнул, что уже есть предложения от компаний, готовых стать концессионерами проекта.

От первого лица

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— Прошедшая рабочая поездка в Москву была очень насыщенной. Помимо совещаний, на которых речь шла о развитии транспортной инфраструктуры, состоялось еще одно — на мой взгляд, не менее важное для нашего региона. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко собрал руководителей двенадцати субъектов Российской Федерации, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России. Мы говорили о необходимости оценки эффективности работы регионов в этом направлении. Новосибирская область — в числе лидеров по созданию необходимой инфраструктуры для развития инновационной экономики, а также по выпуску высокотехнологичной продукции. Наша программа реиндустриализации названа в числе лучших комплексных межведомственных проектов регионального развития. Основными инструментами программы являются кластерная и парковая политики как взаимодополняющие инструменты поддержки новых и высокотехнологичных секторов промышленности.