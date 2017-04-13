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07:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники нефтяной компании «Дитэко» из Ангарска вышли на пикет из-за невыплаты зарплаты

Акция протеста прошла в городе нефтехимиков 12 апреля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники нефтеперерабатывающей компании «Дитэко» в Ангарске вышли накануне, 12 апреля, на пикет в связи с длительной невыплатой заработной платы. По заявлению участников акции протеста, предприятие накопило многомиллионную задолженность перед работниками. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

У компании «Дитэко» есть список должников. Это те организации, которые поставляли нефтяникам сырье на переработку и оплачивали готовую продукцию. Сейчас в нефтеперерабатывающей компании находится готовый, но неоплаченный продукт на сумму 300 млн рублей. Юридически он принадлежит другой организации, поэтому реализовать его для погашения собственных долгов нельзя. Споры «Дитэко» с должниками сейчас рассматриваются в Арбитражном суде Иркутской области.

— У людей ипотеки, кредиты. Детей надо кормить, одевать, обувать, потому что нет никакого дохода, на что жить-то? Они бы посидели четыре месяца без зарплаты, я бы посмотрел на них, — сетует машинист тепловоза АО ПК «Дитеко» Геннадий Шелепов.

В уведомлении о предстоящем сокращении численности штата говорится о том, что первый этап увольнений начнется 10 июля. Без работы останутся 353 человека.

В прокуратуре заверили, что дело передадут судебным приставам. Как только на банковских счетах организации появятся деньги, то их сразу же перечислят на выплату заработной платы сотрудникам.

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