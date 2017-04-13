Жилье хабаровчан-сирот проверят

«Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю проводится проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что в городе Советская Гавань в квартирах, выделенных сиротам, был сделан некачественный проведен ремонт, из-за чего стены покрылись плесенью и грибком», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе и дана оценка действий соответствующих должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Иваницына.