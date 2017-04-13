Один из автобусных маршрутов Хабаровска выставят на конкурс
Автобусный маршрут № 23 выставят на конкурс. Перевозчик отказался работать на нем и подал заявление в управление транспорта.
Автобусный маршрут № 23 выставят на конкурс. Перевозчик отказался работать на нем и подал заявление в управление транспорта.
«Причины для этого могут быть разные, предприниматель не обязан объяснять свое решение. Четыре перевозчика уже изъявили желание зайти на этот маршрут. Мы принимаем документы на конкурс, затем пройдет стандартная процедура и будет выбран победитель. Постановление размещено на сайте управления, с ним может ознакомиться любой пользователь Интернета», — рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.
Отмечается, что смена перевозчика не должна повлиять на регулярность движения автобусов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».