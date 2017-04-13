На площадке АЭХК планируют развивать неядерные производства
Губернатор Иркутской области посетил освободившиеся площадки АЭХК.
Губернатор Иркутской области посетил освободившиеся площадки АЭХК.
На площадке Ангарского электролизного химического комбината планируют развивать неядерные производства. Как 12 апреля 2017 года сообщила
Сейчас у промышленной площадке комбината есть свободные производственные площади, развитая транспортная инфраструктура и система обеспечения энергоресурсами. Перспективы развития комбината рассматриваются в двух направлениях. Первое направление предусматривает вывод из эксплуатации зданий и сооружений остановленных производств. В прошлом году АЭХК вошел в федеральную целевую программу, которая предполагает финансирование работ по этому направлению. Второе направление — это открытие неядерных бизнесов. Для замещения ядерных производств на площадке АЭХК в разработке находится четыре проекта общепромышленной деятельности: трифлаты, сорбенты, кварц и
«АЭХК выпускает продукцию высокого качества в том объеме, который востребован рынком. Однако новые технологии привели к оптимизации численности людей, работающих на комбинате. Наша задача — понять, чем можно заполнить освободившиеся производственные площади, появившиеся в результате внедрения новых технологий, — сказал Сергей Левченко. — На АЭХК большие корпуса — километровой длины. Делать здесь небольшие производства не имеет смысла. Производства должны иметь масштабный характер».
Как отметил глава региона, правительство области готово оказывать содействие в развитии на площадке АЭХК неядерных производств и привлекать инвесторов с якорными проектами. Для этого принято решение создать рабочую группу в составе представителей правительства Иркутской области, АО «ТВЭЛ», администрации АГО и АЭХК, которую возглавит министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов.
«Есть все предпосылки к тому, что при поддержке областного и городского руководства площадка ТВЭЛ в Ангарске приобретет качественно новый облик, а развернутые здесь инновационные производства станут создавать продукты, которыми не только Иркутская область, но и Россия будут гордиться. Сосредоточенный на АЭХК высокоинтеллектуальный кадровый потенциал — гарантия того, что проект будет успешным», — отметил президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин.
Сергей Левченко отметил, что будет продолжаться сотрудничество в социальной сфере: «У нас действует соглашение с “Росатомом”, которое выполняется с обеих сторон. Есть увеличение поступлений в консолидированный бюджет области, мы больше даем в бюджет Ангарска различных субсидий и дотаций, планируем эту практику и дальше. Недавно я встречался с мэром Ангарска, который обратился с просьбой об увеличении доли регионального софинансирования строительства школы в 7-м микрорайоне города. Мы пошли на это. Есть и другие объекты, которые делаются с помощью области. Мы будем продолжать помогать Ангарску в большем объеме, чем в предыдущие годы».
Ангарский электролизный химический комбинат основан в 1954 году и до 2014 года представлял собой комплекс сублиматного и разделительного производств. В связи со строительством нового конверсионного завода на АО «Сибирский химический комбинат» в городе Северск Томской области руководством Росатом было принято решение об остановке с 1 апреля 2014 года сублиматного производства на АО «АЭХК» с последующим выводом его из эксплуатации. Основной вид деятельности предприятия — услуги по обогащению гексафторида урана.