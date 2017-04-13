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05:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

На площадке АЭХК планируют развивать неядерные производства

Губернатор Иркутской области посетил освободившиеся площадки АЭХК.

Источник: РИА "Новости"

На площадке Ангарского электролизного химического комбината планируют развивать неядерные производства. Как 12 апреля 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, привлекательность инвестиционной площадки оценил губернатор Сергей Левченко во время рабочей поездки на предприятие.

Сейчас у промышленной площадке комбината есть свободные производственные площади, развитая транспортная инфраструктура и система обеспечения энергоресурсами. Перспективы развития комбината рассматриваются в двух направлениях. Первое направление предусматривает вывод из эксплуатации зданий и сооружений остановленных производств. В прошлом году АЭХК вошел в федеральную целевую программу, которая предполагает финансирование работ по этому направлению. Второе направление — это открытие неядерных бизнесов. Для замещения ядерных производств на площадке АЭХК в разработке находится четыре проекта общепромышленной деятельности: трифлаты, сорбенты, кварц и ниобий-тантал.

«АЭХК выпускает продукцию высокого качества в том объеме, который востребован рынком. Однако новые технологии привели к оптимизации численности людей, работающих на комбинате. Наша задача — понять, чем можно заполнить освободившиеся производственные площади, появившиеся в результате внедрения новых технологий, — сказал Сергей Левченко. — На АЭХК большие корпуса — километровой длины. Делать здесь небольшие производства не имеет смысла. Производства должны иметь масштабный характер».

Как отметил глава региона, правительство области готово оказывать содействие в развитии на площадке АЭХК неядерных производств и привлекать инвесторов с якорными проектами. Для этого принято решение создать рабочую группу в составе представителей правительства Иркутской области, АО «ТВЭЛ», администрации АГО и АЭХК, которую возглавит министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов.

«Есть все предпосылки к тому, что при поддержке областного и городского руководства площадка ТВЭЛ в Ангарске приобретет качественно новый облик, а развернутые здесь инновационные производства станут создавать продукты, которыми не только Иркутская область, но и Россия будут гордиться. Сосредоточенный на АЭХК высокоинтеллектуальный кадровый потенциал — гарантия того, что проект будет успешным», — отметил президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин.

Сергей Левченко отметил, что будет продолжаться сотрудничество в социальной сфере: «У нас действует соглашение с “Росатомом”, которое выполняется с обеих сторон. Есть увеличение поступлений в консолидированный бюджет области, мы больше даем в бюджет Ангарска различных субсидий и дотаций, планируем эту практику и дальше. Недавно я встречался с мэром Ангарска, который обратился с просьбой об увеличении доли регионального софинансирования строительства школы в 7-м микрорайоне города. Мы пошли на это. Есть и другие объекты, которые делаются с помощью области. Мы будем продолжать помогать Ангарску в большем объеме, чем в предыдущие годы».

Ангарский электролизный химический комбинат основан в 1954 году и до 2014 года представлял собой комплекс сублиматного и разделительного производств. В связи со строительством нового конверсионного завода на АО «Сибирский химический комбинат» в городе Северск Томской области руководством Росатом было принято решение об остановке с 1 апреля 2014 года сублиматного производства на АО «АЭХК» с последующим выводом его из эксплуатации. Основной вид деятельности предприятия — услуги по обогащению гексафторида урана.

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