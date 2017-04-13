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05:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Туристическую инфраструктуру начали строить в Байкало-Ленском заповеднике в Приангарье

Открытие нового тура запланировано на следующий год.

Источник: IrkutskMedia.ru

Строительство инфраструктуры познавательного туризма началось в Байкало-Ленском заповеднике. На территории заповедника установлены две наблюдательные вышки, которые будут использоваться для фотографирования животных в естественной среде обитания. Открытие для посетителей нового познавательного тура планируется в следующем году. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Наблюдательные вышки построены из дерева, высота составляет около трех метров. Для них были специально подобраны места, где вероятность встречи с дикими животными достаточно высока — естественное солонце, привычные места, куда животные приходят на водопой или полакомиться сочной растительностью. Находясь внутри вышки-«домика», посетители смогут наблюдать за зверями, приходящими на свои излюбленные места, и при этом не причинять им беспокойства, несмотря на достаточно малую дистанцию до объекта фотосъемки.

«Кроме того, начато строительство объектов размещения для будущих посетителей вышек недалеко от границы заповедника. Туристы смогут приезжать туда, останавливаться на ночлег, а затем отправляться на вышки для наблюдения и фотографирования животных в дикой природе. Планируется, что новый познавательный тур “Заповедного Прибайкалья” откроется для посетителей в следующем году. Количество туристов будет строго ограниченным, чтобы не тревожить заповедную природу слишком часто», — отметили в пресс-службе.

Такая разновидность познавательного туризма как фотоохота позволит посетителям Байкало-Ленского заповедника максимально близко познакомиться с его обитателями, сохранить полученные знания не только в памяти, но и на фотоснимках и, конечно, получить незабываемые впечатления. Кроме того, материалы, отснятые с наблюдательных вышек, можно будет использовать в эколого-просветительских целях.

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