У новосибирского вокзала дорожники приступили к возведению платной парковки
На парковке у новосибирского вокзала установят специальное оборудование, сообщает
На парковке у новосибирского вокзала установят специальное оборудование, сообщает
У новосибирского вокзала дорожники приступили к возведению платной парковки, сообщает
На площади им.
Напомним, в Новосибирске в конце апреля на этом месте откроется первая платная парковка. Стоянка будет рассчитана на 100 мест. По предварительным данным, плата за час стоянки составит 20 рублей, хотя со временем цена может вырасти до 30−40 рублей. На парковке будут установлены автоматизированные кассы оплаты, информационное табло, системы видеонаблюдения и пост охраны. .