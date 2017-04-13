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07:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

У новосибирского вокзала дорожники приступили к возведению платной парковки

На парковке у новосибирского вокзала установят специальное оборудование, сообщает пресс-служба мэрии.

У новосибирского вокзала дорожники приступили к возведению платной парковки, сообщает пресс-служба мэрии.

На площади им. Гарина-Михайловского временно ограничивается въезд на парковку. С 17 по 21 апреля на парковке, расположенной на пересечении ул. Челюскинцев и ул. Ленина, будет произведен монтаж парковочного оборудования.

Напомним, в Новосибирске в конце апреля на этом месте откроется первая платная парковка. Стоянка будет рассчитана на 100 мест. По предварительным данным, плата за час стоянки составит 20 рублей, хотя со временем цена может вырасти до 30−40 рублей. На парковке будут установлены автоматизированные кассы оплаты, информационное табло, системы видеонаблюдения и пост охраны. .

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