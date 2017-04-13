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07:31 (мск), источник: Вести - Красноярск

Для реализации масштабных проектов в крае требуются десятки тысяч специалистов

Работы непочатый край. Для экономического рывка в нашем регионе вскоре понадобятся десятки тысяч специалистов. Какие профессии сейчас наиболее востребованы?

Андрей Савченко переехал в Дивногорск из Красноярска. С работой на новом месте помогли в службе занятости населения Красноярского края. Устроился по прежней специальности — наладчик оборудования. «Ездить в Красноярск далековато и накладно. Начал искать работу в Дивногорске. Обратился в центр занятости. Нашли мне оперативно, даже дома не сидел, сразу пришёл на завод», — рассказал наладчик оборудования Андрей Савченко.

Роман Фомичёв сделал карьеру меньше чем за год. Вначале пришёл машинистом экструдера — устройства по переработке пластмасс. «Интересно было, как линия работает. Начал спрашивать у мастера. У нас один мастер работает в цехе, наладчиков не было. Мы начали над поломками работать вместе. Теперь сам работаю мастером», — рассказал мастер цеха Роман Фомичёв.

Уникальные геосинтетические материалы востребованы по всей стране. Поэтому дивногорское предприятие «Техполимер» активно расширяется. Семь из десяти новых сотрудников им помогает подобрать служба занятости населения Красноярского края.

«Сегодня служба занятости занимается не только текущей кадровой потребностью предприятий, но и работает на перспективу. Мы ежегодно проводим опросы работодателей, прогнозируем кадровую потребность. До 2019 года только по инвестиционным проектам она составляет порядка 57 тысяч», — отметил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.

Сейчас десятки тысяч рабочих рук ждут на масштабных проектах. На месторождениях золота на севере края, на проектах в сфере лесной промышленности, на стройках Универсиады. Самыми востребованными в крае являются квалифицированные рабочие — водители, слесари-ремонтники, операторы установок, электромонтёры, а также работники сельского хозяйства. Для удовлетворения растущей кадровой потребности служба занятости реализует комплекс мер. Региональную систему опережающего кадрового обеспечения служба занятости представит на Красноярском экономическом форуме. Главное деловое событие года пройдёт в МВДЦ «Сибирь» с 20 по 22 апреля.


Роман РЫКОВ

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