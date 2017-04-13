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06:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские приставы взыскали с Дальспецстроя 112 млн рублей в счет зарплаты работникам предприятия

Устав от обещаний работодателя, сотрудники строительной организации обратились в суд.

Источник: Reuters

Строителям космодрома Восточный выплатили заложенность по заработной плате, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления судебных приставов по Хабаровскому краю.

Напомним, в декабре 2016-го руководство Дальспецстроя объявило о том, что намерено погасить долги по зарплате до конца года, однако в 2017-м строители вновь стали жаловаться на невыплату денег.

С начала этого года более шести тысяч человек, работавших на стройке космодрома Восточный, недополучили в общей сложности 112 млн рублей.

«Обычно [в таких случаях] работник или группа работников обращается в суд. На основании судебного приказа мы возбуждаем исполнительное производство и понуждаем предприятие оплатить задолженность. На сегодняшний день все исполнительные производства по организации исполнены, работникам перечислены деньги», — рассказали в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

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