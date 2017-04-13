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06:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомойку в Иркутске оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконную добычу воды из скважины

Лицензия на недропользование у предприятия отсутствовала.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомоечный комплекс «Светофор» незаконно добывал в Иркутске подземную воду из скважины с целью предоставления услуг по мойке автомобилей. Инспектор Росприроднадзора по Иркутской области вынес постановление о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами) в сумме 800 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Прокуратура Кировского района Иркутска провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами в ООО «Милениум-нефто». В ходе проверки автомоечного комплекса «Светофор», принадлежащего этому предприятию, прокуратурой установлено, что на его территории располагается действующая водозаборная скважина, предназначенная для добычи подземных вод, используемых для работы автомойки. Однако в нарушение требований Закона Российской Федерации «О недрах» соответствующее разрешение (лицензия) на право пользования недрами для добычи подземных вод у организации отсутствовало.

«По указанному факту прокуратура Кировского района Иркутска возбудила в отношении ООО “Милениум-нефто” дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами). По результатам его рассмотрения управлением Росприроднадзора по Иркутской области вынесено постановление о назначении юридическому лицу административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время незаконное недропользование прекращено.

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