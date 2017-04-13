В Советском районе из-за выбросов закрыли АЗС

В Советском районе Красноярска приостановили работу АЗС. Предприятие работало без разрешительных документов на выбросы. Об этом сообщили в министерстве природы Красноярского края.

Нарушения экологических нормативов на АЗС было замечено во время рейдов экологов и прокуроров.

«Отсутствие разрешительной документации — вопиющее нарушение природоохранного законодательства. Это свидетельствует, что предприятие не соблюдает экологические нормы и требования. Поэтому было принято решение временно приостановить работу хозяйствующего субъекта», — рассказала начальник отдела государственной экологической экспертизы и регулирования деятельности в области обращения с отходами Юлия Гуменюк.

Оборудование АЗС было опломбировано сотрудниками министерства. До конца проверки сотрудники заправки не смогут восстановить работу предприятия. Теперь нарушителям грозит закрытие на 90 суток либо штраф в размере до 250 тыс. рублей. Какая именно АЗС прекратила работу, в тексте не уточняется.