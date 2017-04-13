На вторичном рынке жилья Астаны продолжилось снижение цен

В первую неделю апреля продолжилось снижение средних цен на рынке вторичного жилья Астаны, сообщает аналитическая служба kn.kz.

Мониторинг рынка квартир вторичного жилья Астаны на неделю с 3 по 9 апреля 2017 года показал, что средняя цена предложения остановилась на уровне 349 тыс тенге (-1,01% за неделю), или $1114 за квадратный метр.

Основное снижение цен наблюдается на 4- и многокомнатные квартиры. С начала года тенговые цены сократились на 4,8%, потеряв более 17 тыс с каждого квадратного метра. Купить квартиру в Астане предлагают в среднем на уровне 25 млн тенге (-2,52% за неделю). При этом 1-комнатные квартиры можно приобрести в среднем за 13,5 млн тенге, а многокомнатные — за 83 млн тенге.

Средняя цена единицы площади «дорогого» жилья в целом по городу прослеживается на уровне 482 тысяч, а «дешевого» — 245 тысяч тенге.