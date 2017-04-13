Недострой кондитерской фабрики «Краскон» выставлен на продажу

В Красноярске выставлено на продажу недостроенное производственное здание на площадях кондитерской фабрики «Краскон» на перекрестке ул. К. Маркса и 9 Января. Цена строения — 300 млн рублей.

Объект имеет площадь 10,4 тыс. кв м., отметили в агентстве недвижимости «Енисейская губерния». Высота потолков каждого этажа — 4,5 м. Здание готово на 70%.

Сейчас во дворе недостроя организована дневная охраняемая парковка.

Отметим, основное производство фабрики «Краскон» с кондитерскими цехами находится на правобережье.