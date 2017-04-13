Алматинец намерен отсудить у Air Astana миллиард тенге

Житель Алматы Арман Кожасбаев хочет взыскать с авиакомпании «Эйр Астана» один миллиард тенге в качестве компенсации морального вреда.

Более подробная информация со слов Кожасбаева приводится в официальном обращении клиента, направленном вскоре в «Казкоммерцбанк» и, для ознакомления, в «Эйр Астану».

«В день вылета на регистрационной стойке, а именно 4 августа 2016 года, указанные лица не были допущены на борт по причине непредъявления оригинала кредитной карты. На многочисленные вопросы сотрудник компании “Эйр Астана”, старшая смены Рауш Людмила Дмитриевна, пояснила, что данное требование вытекает из политики компании, связанной с мошенническими операциями, и, видимо, посчитала эту оплату таковой».

Впрочем, история, которую, вроде бы, можно было на этом заканчивать, получила продолжение. Сначала Арман Кожасбаев решил добиться извинений.

Сумма в 291 тысячу тенге, потраченная на билеты, его волновала в меньшей степени. Началась досудебная переписка с банком и авиакомпанией.

Первый официальный ответ «Эйр Астаны» был получен через неделю после инцидента.

«Доводим до Вашего сведения, при покупке авиабилета на нашем сайте предлагаются два способа для завершения транзакции: 1) пассажиру необходимо предоставить код авторизации; 2) предъявление оригинала карты и документа держателя карты на регистрации. Поскольку пассажиры не могли предоставить оригинал платежной карты и не могли назвать верный код авторизации, им было отказано в перелете. Оплатив стоимость электронного билета, пассажир подтверждает, что ознакомлен, согласен и принял условия договора перевозки и правила применения тарифа, применяемого к билету», — говорится в ответе представителя авиакомпании.

Кожасбаев до суда направил всего несколько вопросов, в том числе: с какой даты транзакции банка находятся в высокой степени риска; почему банком не доведена до клиентов информация о несоответствии сервиса Homebank требованиям «Эйр Астаны» в части передачи последней функций квалификации банковских как мошеннических.

На обращение последовал ответ.

«Согласно размещенной на официальном корпоративном сайте авиакомпании “Эйр Астана” информации, операции по оплате авиабилетов через интернет с использованием реквизитов платежных карточек отнесены к высокой степени риска мошенничества, в связи с возможным незаконным использованием платежных карточек. В целях пресечения такого рода злоупотреблений, авиакомпания “Эйр Астана” применяет собственную процедуру по предотвращению мошеннических транзакций. Такая политика является внутренним решением авиакомпании (также имеет широкое распространение в международной авиационной практике) и не зависит от банка», — говорится в ответе Казкома.

В среду, 12 апреля, прошла подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. По словам юриста Евгения Сейпульника, представители ответчиков в зал суда не явились, а от «Эйр Астаны» ранее поступило ходатайство о переносе рассмотрения дела в суд Турксибского района по месту нахождения одного из ответчиков.

Подготовка к суду продолжается, вопрос о переносе суда в другой район не решен. Поэтому сфокусируем внимание на «миллиардном» иске Кожасбаева.

Итак, Кожасбаев просит суд: признать незаконным одностороннее расторжение АО «Эйр Астана» договора перевозки; взыскать с авиакомпании «Эйр Астана» компенсацию морального вреда в сумме миллиарда тенге; АО «Казкоммерцбанк» известить клиентов банка на официальном сайте о возможности отказа в выдаче товаров и предоставления услуг плательщику, воспользовавшегося финансовыми инструментами банка; обязать АО «Эйр Астана» дополнить правила онлайн-бронирования на официальном сайте информацией о признании операций с использованием платежных карт «Казкоммерцбанка» транзакциями с высокой степенью риска мошенничества.

Главное требование — признать незаконным расторжение договора — основано на следующем аргументе.

Кожасбаев и Сейпульник ссылаются на пункт 23 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденных постановлением правительства 13 декабря 2011 года.

Согласно этим правилам, пассажира могут снять с рейса только в трех случаях: если он отказывается проходить досмотр; если он нарушает положения законодательства страны отправки или страны доставки; если он находится в состоянии алкогольного, либо иного опьянения и это создает угрозу здоровью и неудобства окружающим.