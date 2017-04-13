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06:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителей Иркутской области попросили вести фотоконтроль за капремонтом их домов

На сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области появилась опция, с помощью которой любой собственник квартиры в доме, где ведётся капремонт в краткосрочный период 2017—2019 гг. и еще последующие пять гарантийных лет, может оперативно прислать в ФКР фото обнаруженного им дефекта. Об этом 13 апреля 2017 года сообщает пресс-служба фонда.

Как рассказал гендиректор фонда Денис Быков, достаточно просто сфотографировать хотя бы на сотовый телефон то, на что собственник хочет обратить внимание фонда, и прислать. Фотообращение будет передано сотруднику ФКР, который курирует капремонт этого дома, он обязан немедленно отреагировать. Благодаря этой опции фонд сможет более оперативно и пристально следить за ходом работ, принимать срочные меры, если потребуется. Отправка фотожалобы не предполагает письменного ответа, но, как гарантирует Денис Быков, собственники обязательно заметят реакцию фонда непосредственно на доме.

Итак, в «Личном кабинете» собственников жилья создан раздел «Фотоконтроль капитального ремонта» исключительно для размещения фотоматериалов хода капитального ремонта. Раздел расположен на страничке слева. При нажатии на него появляется краткая и понятная инструкция, что делать дальше. Собственникам предлагается выбрать категорию обращения — «Конструктивные дефекты дома», «Замечания к подрядным организациям», «Замечания в период гарантийного срока капитального ремонта» и «Положительные фотоматериалы». Нужно просто отметить категорию, прикрепить фотографию обнаруженных дефектов, недоделок, даже просто мусора, оставленного подрядчиком после работ, указать контактный телефон и электронный адрес, и нажать на «Сохранить». Те, кто хочет, чтобы их замечание было размещено в открытом доступе для других собственников, может поставить галочку в соответствующей графе. Для написания текста обращений можно воспользоваться обратной формой связи на сайте www.fkr38.ru/kontakty.

«Объёмы капитального ремонта в Иркутской области растут. В 2016 году было отремонтировано больше домов, чем в предыдущий год. Планы на 2017 год — 343 дома на 1 млрд 232 млн рублей. А всего в краткосрочный план 2017−2019 гг. внесено 1703 МКД. Это в 7,5 раз больше, чем в 2005 году. Сложно уследить за качеством работ при таких объёмах, особенно в отдаленных, северных территориях. Мы будем благодарны собственникам жилья за каждое обращение», — сказал Денис Быков.

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