Жителей Иркутской области попросили вести фотоконтроль за капремонтом их домов

Как рассказал гендиректор фонда Денис Быков, достаточно просто сфотографировать хотя бы на сотовый телефон то, на что собственник хочет обратить внимание фонда, и прислать. Фотообращение будет передано сотруднику ФКР, который курирует капремонт этого дома, он обязан немедленно отреагировать. Благодаря этой опции фонд сможет более оперативно и пристально следить за ходом работ, принимать срочные меры, если потребуется. Отправка фотожалобы не предполагает письменного ответа, но, как гарантирует Денис Быков, собственники обязательно заметят реакцию фонда непосредственно на доме.

Итак, в «Личном кабинете» собственников жилья создан раздел «Фотоконтроль капитального ремонта» исключительно для размещения фотоматериалов хода капитального ремонта. Раздел расположен на страничке слева. При нажатии на него появляется краткая и понятная инструкция, что делать дальше. Собственникам предлагается выбрать категорию обращения — «Конструктивные дефекты дома», «Замечания к подрядным организациям», «Замечания в период гарантийного срока капитального ремонта» и «Положительные фотоматериалы». Нужно просто отметить категорию, прикрепить фотографию обнаруженных дефектов, недоделок, даже просто мусора, оставленного подрядчиком после работ, указать контактный телефон и электронный адрес, и нажать на «Сохранить». Те, кто хочет, чтобы их замечание было размещено в открытом доступе для других собственников, может поставить галочку в соответствующей графе. Для написания текста обращений можно воспользоваться обратной формой связи на сайте www.fkr38.ru/kontakty.

«Объёмы капитального ремонта в Иркутской области растут. В 2016 году было отремонтировано больше домов, чем в предыдущий год. Планы на 2017 год — 343 дома на 1 млрд 232 млн рублей. А всего в краткосрочный план 2017−2019 гг. внесено 1703 МКД. Это в 7,5 раз больше, чем в 2005 году. Сложно уследить за качеством работ при таких объёмах, особенно в отдаленных, северных территориях. Мы будем благодарны собственникам жилья за каждое обращение», — сказал Денис Быков.