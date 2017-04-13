Крайними в ссоре перевозчиков и автовокзала Владивостока оказались пассажиры
Конфликт нескольких междугородних перевозчиков с автовокзалом Владивостока привел к тому, что о права рядовых пассажиров в очередной раз вытерли ноги, пишет ИА Дейта.
Конфликт нескольких междугородних перевозчиков с автовокзалом Владивостока привел к тому, что о права рядовых пассажиров в очередной раз вытерли ноги, пишет ИА Дейта.
Как стало известно информагентству, вот уже несколько дней водители востребованных маршрутов (среди которых №№ 505 и 506, следующие в Фокино и Находку) не подают автобусы на посадочную платформу, а забирают пассажиров на ближайших к автовокзалу улицах и остановке «Русская». Однако это еще не главное неудобство — как оказалось, тех, кто купил билет в кассе автовокзала, шоферы везти отказываются. Выбор у горожан невелик: они вынуждены сдавать билеты в кассу и расплачиваться лично с водителями.
Между тем, с
Вилитари Филатов.