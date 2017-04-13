Убитые дороги в Ангарске частично отремонтировали

К такому выводу пришёл региональный координатор проекта Сергей Батукаев, побывавший 11 апреля 2017 года в Ангарске, сообщает иркутское отделение ОНФ.

В то же время, отметил он, необходимо от простого ямочного ремонта переходить к комплексному и заменять негодные участки дорожного полотна большими картами, используя возможности современных технологий. «Мы осмотрели ряд улиц и отметили, что с наступлением тепла начался активный ямочный ремонт городских улиц. Большинство участков, нанесенных на “Карту убитых дорог”, подверглись такому ремонту. Но остается и множество проблемных участков — мы их увидели на улицах 40 лет Победы, Горького, Оречкина и других. В ряде случаев адреса для осмотра нам подсказали местные журналисты, которые хорошо знают все серьёзные недочёты городских дорог», — отметил Сергей Батукаев.

По мнению активистов, рейд по проблемным дорогам Ангарска позволил сделать вывод, что сайт ОНФ www.dorogi-onf.ru реально работает — местные власти видят размещённую на нём информацию и в соответствии с ней планируют свои действия. Как призналась представитель администрации Ангарска, каждый рабочий день она начинает со знакомства с новостями «дорожной» карты ОНФ.

На ангарских улицах общественники рассказали журналистам города, на какие недостатки дорожного полотна они обращают внимание в первую очередь. Это ямы, размер и глубина которых превышают установленные величины, просевшие люки канализации или неработающие ливневые стоки, отсутствие бордюров, значительные перепады по высоте трамвайных рельсов над дорожным полотном и т. д. При внеплановом осмотре улицы 40 лет Победы, к примеру, представитель городской власти отметила, что находящаяся в плохом состоянии дорога будет в этом году капитально отремонтирована. И это очень важно, считают активисты ОНФ, поскольку здесь оживлённое движение, много пешеходных переходов, рядом находится школа. По мнению активиста проекта Алексея Котова, намерение ангарских властей пригласить на приемку работ экспертов Общероссийского народного фронта повысит ответственность подрядчиков, выполняющих работы по ремонту дорог.

«Призываем всех граждан к еще большей активности, ведь только совместными усилиями можно добиться нужных всем результатов по ремонту дорог», — сказал Сергей Батукаев. Главные задачи проекта — ремонт дорог с учётом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Проект позволяет гражданам сообщить о неудовлетворительным состоянии дорог, о конкретных дефектах и необходимости их устранения, а также отследить реальные результаты.