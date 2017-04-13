Убитые дороги в Ангарске частично отремонтировали
Администрация Ангарска оперативно заделала ямы на участках дорог, нанесённых на общероссийскую карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».
Администрация Ангарска оперативно заделала ямы на участках дорог, нанесённых на общероссийскую карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».
К такому выводу пришёл региональный координатор проекта Сергей Батукаев, побывавший 11 апреля 2017 года в Ангарске, сообщает иркутское отделение ОНФ.
В то же время, отметил он, необходимо от простого ямочного ремонта переходить к комплексному и заменять негодные участки дорожного полотна большими картами, используя возможности современных технологий. «Мы осмотрели ряд улиц и отметили, что с наступлением тепла начался активный ямочный ремонт городских улиц. Большинство участков, нанесенных на “Карту убитых дорог”, подверглись такому ремонту. Но остается и множество проблемных участков — мы их увидели на улицах 40 лет Победы, Горького, Оречкина и других. В ряде случаев адреса для осмотра нам подсказали местные журналисты, которые хорошо знают все серьёзные недочёты городских дорог», — отметил Сергей Батукаев.
По мнению активистов, рейд по проблемным дорогам Ангарска позволил сделать вывод, что сайт ОНФ www.dorogi-onf.ru реально работает — местные власти видят размещённую на нём информацию и в соответствии с ней планируют свои действия. Как призналась представитель администрации Ангарска, каждый рабочий день она начинает со знакомства с новостями «дорожной» карты ОНФ.
На ангарских улицах общественники рассказали журналистам города, на какие недостатки дорожного полотна они обращают внимание в первую очередь. Это ямы, размер и глубина которых превышают установленные величины, просевшие люки канализации или неработающие ливневые стоки, отсутствие бордюров, значительные перепады по высоте трамвайных рельсов над дорожным полотном
«Призываем всех граждан к еще большей активности, ведь только совместными усилиями можно добиться нужных всем результатов по ремонту дорог», — сказал Сергей Батукаев. Главные задачи проекта — ремонт дорог с учётом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Проект позволяет гражданам сообщить о неудовлетворительным состоянии дорог, о конкретных дефектах и необходимости их устранения, а также отследить реальные результаты.