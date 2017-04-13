Только 5% южноуральских экспертов поддержали «мусорную реформу»

Челябинской области еще предстоит выборать регоператора по обращению с отходами (поставщик услуг по вывозу мусора) в 2017 году.

После выбора регоператора в квитанциях по оплате коммунальных услуг должна появиться новая строка по утилизации ТКО, а производители и импортеры товаров будут уплачивать экологический сбор.

Полностью поддержали новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами лишь 5,4% опрошенных. Среди них чаще представлены муниципальные служащие.

Большинство экспертов (56,8%) отметили, что поддерживают саму инициативу, но отмечают необходимость ее доработки. Такое мнение чаще остальных высказывали представители бизнес-структур и общественных организаций.

Более четверти опрошенных (27%) нововведение не поддержали. В основном это эксперты из области культуры и образования, а также представители СМИ.

Региональный оператор должен был начать работу с 1 января, а во многих регионах он еще не определен, поэтому эксперты указывают на опасность увеличения количества несанкционированных свалок.

Метод исследования: экспертный опрос

Количество и состав экспертов: 37 экспертов — представителей следующих сфер деятельности: государственные служащие, муниципальные служащие, представители политико-административной элиты, представители бизнес-структур, члены и руководители общественных организаций, представители СМИ, сферы культуры и образования, учёные.