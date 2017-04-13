Депутат Перуашев предложил строить квартиры без кухонь и туалетов
Депутат от фракции «Ак жол» Азат Перуашев считает, что «упрощенное» жилье позволит обеспечить жилплощадью большее количество казахстанцев.
Депутат от фракции «Ак жол» Азат Перуашев считает, что «упрощенное» жилье позволит обеспечить жилплощадью большее количество казахстанцев.
Мажилисмен отметил, что строительство общежитий по программе «Нурлы жер», в которых не будет отдельных санузлов и кухонь удешевит жилье на 40%, передает «КТК».
При таком раскладе до 2021 года удастся возвести 49 тысяч квартир вместо запланированных 35, считает Перуашев. Подобное спартанское жилье ориентировано главным образом на необеспеченные слои населения и сельскую молодежь.
— В жилье нуждаются не только горожане. Самой отчаянной группой бездомных является аульная молодежь, перебирающаяся в город. Вокруг любого рынка или стройки, в самых антисанитарных условиях перебиваются тысячи наших молодых граждан, приехавших из аулов. Они снимают квартиры по 10−15 человек или комнаты в неофициальных бараках и общежитиях, — заявил Азат Перуашев.
Он отметил, что в Казахстане на данный момент зарегистрировано 690 тысяч внутренних мигрантов. Для обеспечения всех этих людей жилплощадью в рамках государственных программ нужны десятки лет, потому необходимо искать новые решения, убежден депутат.