Депутат Перуашев предложил строить квартиры без кухонь и туалетов

Мажилисмен отметил, что строительство общежитий по программе «Нурлы жер», в которых не будет отдельных санузлов и кухонь удешевит жилье на 40%, передает «КТК».

При таком раскладе до 2021 года удастся возвести 49 тысяч квартир вместо запланированных 35, считает Перуашев. Подобное спартанское жилье ориентировано главным образом на необеспеченные слои населения и сельскую молодежь.



— В жилье нуждаются не только горожане. Самой отчаянной группой бездомных является аульная молодежь, перебирающаяся в город. Вокруг любого рынка или стройки, в самых антисанитарных условиях перебиваются тысячи наших молодых граждан, приехавших из аулов. Они снимают квартиры по 10−15 человек или комнаты в неофициальных бараках и общежитиях, — заявил Азат Перуашев.

Он отметил, что в Казахстане на данный момент зарегистрировано 690 тысяч внутренних мигрантов. Для обеспечения всех этих людей жилплощадью в рамках государственных программ нужны десятки лет, потому необходимо искать новые решения, убежден депутат.