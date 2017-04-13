Незаконно установленные объекты сносят во Владивостоке

Правоустанавливающие документы на установку торговой точки у собственника отсутствовали, а устранить нарушение и самостоятельно убрать павильон хозяин отказался. Незаконный павильон демонтирован силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Мы продолжаем выявлять и демонтировать незаконно установленные объекты на территории Владивостока. Только в этом году специалистами управления градостроительства выявлено порядка 700 объектов, а демонтировано уже более 75, — рассказал Владимир Горбатенко, начальник отдела земельного контроля и осмотра зданий, сооружений управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока, — Данный объект установлен на газоне, земельный участок для размещения павильона не был оформлен. Мы провели работу по выявлению, выписали предписание, но оно исполнено не было. Поэтому администрация вынуждена демонтировать этот незаконный павильон за бюджетные средства».

Торговый павильон помещен на штрафстоянку. Владельцы при наличии правоустанавливающих документов могут забрать свое имущество, оплатив при этом стоимость демонтажа, транспортировки и хранения.

Напомним, что ежегодно в городе ликвидируют сотни объектов, которые незаконно установлены, портят вид городских улиц и дворов. Такие объекты выявляются сотрудниками органов администрации Владивостока в ходе специальных рейдов либо по жалобам жителей. Информация о выявленных объектах публикуется на официальном сайте администрации Владивостока.