В Уфе начали мыть остановки общественного транспорта

Так, только в Октябрьском районе расположено более 100 остановок. Дорожные рабочие убрали мусор с окружающей территории и помыли павильоны с помощью поливальной машины.

В среду работы были проделаны на остановках проспекта Октября и улицы Комсомольской. В четверг они продолжатся на улице Российской, 50 лет СССР, Менделеева, сообщили в муниципалитете.