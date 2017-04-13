В Уфе начали мыть остановки общественного транспорта
УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе службы благоустройства начали мыть остановки общественного транспорта.
УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе службы благоустройства начали мыть остановки общественного транспорта.
Так, только в Октябрьском районе расположено более 100 остановок. Дорожные рабочие убрали мусор с окружающей территории и помыли павильоны с помощью поливальной машины.
В среду работы были проделаны на остановках проспекта Октября и улицы Комсомольской. В четверг они продолжатся на улице Российской, 50 лет СССР, Менделеева, сообщили в муниципалитете.