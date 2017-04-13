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08:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе начали мыть остановки общественного транспорта

УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе службы благоустройства начали мыть остановки общественного транспорта.

Так, только в Октябрьском районе расположено более 100 остановок. Дорожные рабочие убрали мусор с окружающей территории и помыли павильоны с помощью поливальной машины.

В среду работы были проделаны на остановках проспекта Октября и улицы Комсомольской. В четверг они продолжатся на улице Российской, 50 лет СССР, Менделеева, сообщили в муниципалитете.

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