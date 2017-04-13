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10:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам разрешат пользоваться электронными посадочными на самолет

К августу 2017 года российские путешественники смогут пользоваться электронными посадочными на самолет без каких-либо ограничений. Речь, в частности, идет об отмене процедуры предполетного досмотра, во время которой на распечатанный талон ставят штамп. Использование электронного талона потребует особых техвозможностей.

Источник: Reuters

Как сообщает «Российская газета», соответствующие поправки в правила проведения предполетного досмотра подготовил Минтранс России.

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По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, использование электронного талона потребует особых техвозможностей, которыми обладают не все российские авиагавани. В будущем и они перейдут на новую систему, отметил эксперт.

По новым правилам пассажирам достаточно будет иметь лишь баркод на телефоне, который и будет выступать в качестве посадочного документа. Предполагается, что в аэропорту его будет сканировать специальное устройство.

По словам Пантелеева, отказ от бумажных посадочных позволит упростить процедуры прохождения всех формальностей и позволит автоматизировать пропуск пассажиров. В частности, предполагается, что возрастет пропускная способность выходов на посадку.

Отмечается, что с введением электронных посадочных, отказываться от бумажных документов не станут, а предоставят выбор пассажирам.

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