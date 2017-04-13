Сроки сдачи скандального долгостроя на Московке-2 опять могут перенести

На достройку дома было выделено 63,7 млн рублей.

Контракт планируется заключить 15 апреля, после чего застройщик сможет выйти на объект. Подрядчику предстоит выполнить электромонтажные работы, усилить несущие конструкции, завершить устройство кровли и сделать чистовую отделку квартир.

«Мы занимались достройкой проблемного дома на улице Герцена по просьбе минстроя. Опыт есть. На сегодняшний день проведено обследование дома № 8, выявлены недостатки, которые нужно устранить, подготовлена проектная документация. На завершение строительства потребуется 4−5 месяцев», — прогнозирует главный инженер «СибЦентроСтроя» Анатолий Бердышев.

Таким образом, если подрядчик зайдет на объект в апреле, то завершено строительство будет в августе-сентябре. Ранее же сообщалось, что дом будет сдан до 31 июля 2017 года. Выходит, сроки вновь будут перенесены.