Сроки сдачи скандального долгостроя на Московке-2 опять могут перенести

На достройку дома было выделено 63,7 млн рублей.
Контракт планируется заключить 15 апреля, после чего застройщик сможет выйти на объект. Подрядчику предстоит выполнить электромонтажные работы, усилить несущие конструкции, завершить устройство кровли и сделать чистовую отделку квартир.
«Мы занимались достройкой проблемного дома на улице Герцена по просьбе минстроя. Опыт есть. На сегодняшний день проведено обследование дома № 8, выявлены недостатки, которые нужно устранить, подготовлена проектная документация. На завершение строительства потребуется 4−5 месяцев», — прогнозирует главный инженер «СибЦентроСтроя» Анатолий Бердышев.
Таким образом, если подрядчик зайдет на объект в апреле, то завершено строительство будет в августе-сентябре. Ранее же сообщалось, что дом будет сдан до 31 июля 2017 года. Выходит, сроки вновь будут перенесены.
Напомним, дом на 108 квартир должны были сдать в декабре 2014 года, однако не достроили до сих пор. В 2015 году на завершающей стадии строительства Госстройнадзор выявил нарушения, для устранения которых необходимо было провести работы в том числе по усилению конструкций. Строительство также тормозило банкротство подрядчика ООО «Спецстроймонтаж», на руководителя которого было заведено уголовное дело о махинациях на 28 млн рублей, а также ликвидация «Агентства жилищного строительства», который выступал заказчиком объекта. За волокиту с проектной документацией и срывы сроков строительства представления получали АЖС, фонд «Жилище», региональный минстрой, «Спецстроймонтаж». На экс-главу АЖС Андрея Котова было заведено дело о превышении полномочий и растрате средств дольщиков — «Спецэлектромонтаж» не выполнил работ более чем на 18,6 млн рублей, предоставляя ложные сведения о выполненных работах и завышая их объем, из-за чего дом не был введен в эксплуатацию.