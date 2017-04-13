Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Посол Украины выразила протест британским политикам
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Пластический хирург обеспокоен эпидемией «компьютерных морщин»
Зачем нужен кишечник и как защитить его: инфографика
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
08:49 (мск), источник: СуперОмск

Сроки сдачи скандального долгостроя на Московке-2 опять могут перенести

Новым подрядчиком, который будет достраивать дом № 8 на улице Мишина, стала компания «СибЦентроСтрой» — на аукцион была подана только одна заявка, после проверки документов ГУ контрактной системой признало компанию победителем, сообщила пресс-служба омского минстроя.

На достройку дома было выделено 63,7 млн рублей.

Контракт планируется заключить 15 апреля, после чего застройщик сможет выйти на объект. Подрядчику предстоит выполнить электромонтажные работы, усилить несущие конструкции, завершить устройство кровли и сделать чистовую отделку квартир.

«Мы занимались достройкой проблемного дома на улице Герцена по просьбе минстроя. Опыт есть. На сегодняшний день проведено обследование дома № 8, выявлены недостатки, которые нужно устранить, подготовлена проектная документация. На завершение строительства потребуется 4−5 месяцев», — прогнозирует главный инженер «СибЦентроСтроя» Анатолий Бердышев.

Таким образом, если подрядчик зайдет на объект в апреле, то завершено строительство будет в августе-сентябре. Ранее же сообщалось, что дом будет сдан до 31 июля 2017 года. Выходит, сроки вновь будут перенесены.

Напомним, дом на 108 квартир должны были сдать в декабре 2014 года, однако не достроили до сих пор. В 2015 году на завершающей стадии строительства Госстройнадзор выявил нарушения, для устранения которых необходимо было провести работы в том числе по усилению конструкций. Строительство также тормозило банкротство подрядчика ООО «Спецстроймонтаж», на руководителя которого было заведено уголовное дело о махинациях на 28 млн рублей, а также ликвидация «Агентства жилищного строительства», который выступал заказчиком объекта. За волокиту с проектной документацией и срывы сроков строительства представления получали АЖС, фонд «Жилище», региональный минстрой, «Спецстроймонтаж». На экс-главу АЖС Андрея Котова было заведено дело о превышении полномочий и растрате средств дольщиков — «Спецэлектромонтаж» не выполнил работ более чем на 18,6 млн рублей, предоставляя ложные сведения о выполненных работах и завышая их объем, из-за чего дом не был введен в эксплуатацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
CNN: спецслужбы США перехватили переговоры о подготовке химатаки
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
NYT: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь