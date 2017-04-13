Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: Балканы могут стать следующим полем боя для США и России
«Иван Папанин» сможет стрелять "Калибрами" - СМИ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
08:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения холодной и горячей воды на следующей неделе

УФА, 13 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об очередном отключении горячего и холодного водоснабжения в домах из-за проведения ремонтных работ.

18 апреля в Калининском районе Уфы, с 10 до 20 часов запланировано отключение холодной воды на ул. Транспортная, 26, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5; ул. Мушникова, 2, 2/1, 4, 10 и 10 к.1.

В этот же день в Орджоникидзевском районе, с 12 до 17 часов холодная и горячая вода будет отключена на ул. Борисоглебская, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1; ул. Кремлевская, 46, 48, 50; ул. Пекинская 25а, 33/1.

19 апреля запланировано два отключения холодной воды. В Орджоникидзевском районе, с 10 до 17 часов ХВС будет отключено на ул. Кремлевская, 39, 41; ул. Кольцевая, 145, 145а, 147, 149, 149а, 151; ул. Пекинская, 14, 14а, 14б, 14 В, 16.

В Калининском районе холодная вода с 10 до 20 часов будет отключена по следующим адресам:

ул. Гвардейская, 44/2; ул. Зеленая, 1, ½; ул. Спортивная, 9, 11, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35, 41; ул. Олимпийская, 38, 38а, 40, 45, 45а, 49а, 49 В, 51, 51/1; ул. Абзелиловская, 1.

20 апреля запланировано также запланировано два отключения воды. В Кировском районе, с 10 до 20 часов холодное водоснабжение будет отключено на ул. Коммунистическая, 85/1; ул. Энгельса, 1/1, 3, 5, 22.

В Октябрьском районе 20 апреля, с 10 до 18 часов холодная и горячая вода будет отключена на ул. Набережная р. Уфы, 1/3, 3, 3/1, 3/3, ¾, 3/5; ул. Юрия Гагарина, 12/4.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
Сирия заявила о готовности допустить ОЗХО на авиабазу Шайрат
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
Премьер Японии: КНДР может обладать боеголовками с зарином
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
СМИ: российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов
Спорт
У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов – в одном матче
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь