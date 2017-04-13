В Уфе опубликован график отключения холодной и горячей воды на следующей неделе

18 апреля в Калининском районе Уфы, с 10 до 20 часов запланировано отключение холодной воды на ул. Транспортная, 26, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5; ул. Мушникова, 2, 2/1, 4, 10 и 10 к.1.

В этот же день в Орджоникидзевском районе, с 12 до 17 часов холодная и горячая вода будет отключена на ул. Борисоглебская, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1; ул. Кремлевская, 46, 48, 50; ул. Пекинская 25а, 33/1.

19 апреля запланировано два отключения холодной воды. В Орджоникидзевском районе, с 10 до 17 часов ХВС будет отключено на ул. Кремлевская, 39, 41; ул. Кольцевая, 145, 145а, 147, 149, 149а, 151; ул. Пекинская, 14, 14а, 14б, 14 В, 16.

В Калининском районе холодная вода с 10 до 20 часов будет отключена по следующим адресам:

ул. Гвардейская, 44/2; ул. Зеленая, 1, ½; ул. Спортивная, 9, 11, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35, 41; ул. Олимпийская, 38, 38а, 40, 45, 45а, 49а, 49 В, 51, 51/1; ул. Абзелиловская, 1.

20 апреля запланировано также запланировано два отключения воды. В Кировском районе, с 10 до 20 часов холодное водоснабжение будет отключено на ул. Коммунистическая, 85/1; ул. Энгельса, 1/1, 3, 5, 22.

В Октябрьском районе 20 апреля, с 10 до 18 часов холодная и горячая вода будет отключена на ул. Набережная р. Уфы, 1/3, 3, 3/1, 3/3, ¾, 3/5; ул. Юрия Гагарина, 12/4.