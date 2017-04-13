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08:45 (мск), источник: 112.ua

Розенко заявляет, что монетизация субсидий существенно усложнит процедуру их оформления

Монетизация субсидий потребителя очень существенно усложнит процедуру их оформления. Об этом в эфире «5 канала» заявил вице-премьер Павел Розенко.

Источник: AP 2017

«Монетизация субсидий имеет две составляющие. Первое — это монетизация расчетов между поставщиками услуг, то есть, сегодня это клиринг, сегодня это бумажки, сегодня это взаимозачеты. Нам сегодня советуют монетизировать эту часть системы субсидий, и я это полностью поддерживаю. Вторая часть — это непосредственная монетизация субсидий потребителя. И здесь возникают у нас большие вопросы, монетизация субсидий очень существенно усложнит процедуру оформления субсидий. Я горжусь тем, что мы в свое время предложили систему субсидий, которые можно было оформить очень просто, и я против того, чтобы людям было труднее. А тут начинается, открытие счетов в банках, перечисление средств ежемесячное, и не в каждом селе у нас есть отделения банков», — отметил Розенко.

Ранее министр соцполитики Андрей Рева говорил, что Министерство социальной политики прорабатывает экономическую составляющую вопроса монетизации неиспользованной части субсидий.

Отметим, Розенко заявлял в эфире телеканала «112 Украина», что прежде чем рассматривать вопрос монетизации субсидий, нужно получить данные по норме потребления и экономии газа населением в этом сезоне. По мнению экспертов, монетизация субсидий будет побуждать потребителей экономить.

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