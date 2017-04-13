Инвестиционный потенциал края представят в Торгово-промышленной палате России
Презентация региона пройдет 14 апреля в Москве.
Презентация региона пройдет 14 апреля в Москве.
Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.
В
Мероприятие откроют члены правительства края и президент ТПП РФ Сергей Катырин. Модератором встречи выступит
Во встрече также примут участие глава
Участникам презентации расскажут о природных ресурсах региона, системе государственной поддержки инвесторов, новых форматах работы с бизнесом на Дальнем Востоке — территориях опережающего развития, режиме Свободного порта.
В рамках презентации также будет организована экспозиция с информационными стендами о Хабаровском крае, его