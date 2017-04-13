Инвестиционный потенциал края представят в Торгово-промышленной палате России

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ) завтра, 14 апреля, состоится презентация Хабаровского края. На этой площадке будет представлен экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал региона, крупные инвестиционные проекты, долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Мероприятие откроют члены правительства края и президент ТПП РФ Сергей Катырин. Модератором встречи выступит вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Дмитриев.

Во встрече также примут участие глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, инициаторы крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории края. Приглашены российские и зарубежные инвесторы, представители дипломатического корпуса, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, СМИ.

Участникам презентации расскажут о природных ресурсах региона, системе государственной поддержки инвесторов, новых форматах работы с бизнесом на Дальнем Востоке — территориях опережающего развития, режиме Свободного порта.