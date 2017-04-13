В Перми продлена работа троллейбусных маршрутов № 8 и № 1
Помимо того, что последние отправления этих маршрутов были перенесены, изменится движение троллейбусов № 12 и № 13.
Помимо того, что последние отправления этих маршрутов были перенесены, изменится движение троллейбусов № 12 и № 13.
С 12 апреля в Перми продлен режим работы троллейбусного маршрута № 8 «ОАО «Велта» — площадь Дружбы». Последние отправления перенесены на 22:00 с площади Дружбы и 21:30 с остановки «ОАО «Велта» по будням, и на 21:58 и 21:30 соответственно по выходным.
Также, по данным
На троллейбусном маршруте № 12 по просьбам работников двух предприятий скорректирован один рейс, который теперь от микрорайона Парковый будет прибывать на остановку Обвинская в 07:50.