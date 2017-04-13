Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Польские эксперты назвали причину разрушения самолета Качиньского
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
09:01 (мск), источник: Новости Перми

В Перми продлена работа троллейбусных маршрутов № 8 и № 1

Помимо того, что последние отправления этих маршрутов были перенесены, изменится движение троллейбусов № 12 и № 13.

С 12 апреля в Перми продлен режим работы троллейбусного маршрута № 8 «ОАО «Велта» — площадь Дружбы». Последние отправления перенесены на 22:00 с площади Дружбы и 21:30 с остановки «ОАО «Велта» по будням, и на 21:58 и 21:30 соответственно по выходным.

Также, по данным пресс-службы городской администрации, с 17 апреля на троллейбусном маршруте № 13 будет скорректировано четыре рейса с 19:00 до 21:00 по будням. Так, следуя по бульвару Гагарина в сторону площади Дружбы, троллейбусы вместо отправления в депо будут идти через Северную дамбу до Центрального рынка, откуда уже направятся в депо по окончании смены.

На троллейбусном маршруте № 12 по просьбам работников двух предприятий скорректирован один рейс, который теперь от микрорайона Парковый будет прибывать на остановку Обвинская в 07:50.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
CNN: спецслужбы США перехватили переговоры о подготовке химатаки
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
NYT: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь