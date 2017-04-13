В Перми продлена работа троллейбусных маршрутов № 8 и № 1

С 12 апреля в Перми продлен режим работы троллейбусного маршрута № 8 «ОАО «Велта» — площадь Дружбы». Последние отправления перенесены на 22:00 с площади Дружбы и 21:30 с остановки «ОАО «Велта» по будням, и на 21:58 и 21:30 соответственно по выходным.



Также, по данным пресс-службы городской администрации, с 17 апреля на троллейбусном маршруте № 13 будет скорректировано четыре рейса с 19:00 до 21:00 по будням. Так, следуя по бульвару Гагарина в сторону площади Дружбы, троллейбусы вместо отправления в депо будут идти через Северную дамбу до Центрального рынка, откуда уже направятся в депо по окончании смены.



На троллейбусном маршруте № 12 по просьбам работников двух предприятий скорректирован один рейс, который теперь от микрорайона Парковый будет прибывать на остановку Обвинская в 07:50.