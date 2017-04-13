Росприроднадзор проверяет «Омскводоканал» на превышение выбросов этилмеркаптана

Специалисты Управления Росприроднадзора по Омской области проводят внеплановые проверки по определению качества атмосферного воздуха на ОАО «Омскводоканал». Специалисты устанавливают, превышались ли допустимые выбросы этил- и метилмеркаптана. Проверки ведомством начались из-за поступивших от горожан жалоб на вновь появившийся химический «аромат».

Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии Омска, по информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» с 00:00 12 апреля до 18:00 13 апреля 2017 года объявлен режим «Неблагоприятные метеорологические условия». Во время этого режима предприятия города должны усилить контроль за источниками выброса вредных веществ в атмосферу. Требования с переходом на ограниченный режим уже поступили в 18 предприятий Омска. Региональные Минприроды и Росприроднадзор держат под контролем соблюдение введенного режима.

Как пояснил советник департамента Ринат Валитов, из-за климатических условий при режиме НМУ вредные вещества могут скапливаться в приземном слое атмосферного воздуха. Отметим, вчера в Омске царил штиль — ветер появился только сегодня.

После очередного появления едкого запаха в городе, Росприронадзор организовал внеплановую проверку на предмет превышения норм по выбросам этил- и метилмеркаптана. Ведомство планирует закончить проверку через 2 недели, 27 апреля. Также специалисты продолжают проверять и буферные пруды нефтезавода, сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Напомним, впервые едкие химические запахи появились более месяца назад, 8 марта. С тех пор «аромат» периодически пропадал и появлялся вновь. Горожане опять почувствовали его 11 и 12 апреля.