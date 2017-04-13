Росприроднадзор проверяет «Омскводоканал» на превышение выбросов этилмеркаптана
Ведомство организовало внеплановую проверку
Ведомство организовало внеплановую проверку
Специалисты Управления Росприроднадзора по Омской области проводят внеплановые проверки по определению качества атмосферного воздуха на ОАО «Омскводоканал». Специалисты устанавливают, превышались ли допустимые выбросы этил- и метилмеркаптана. Проверки ведомством начались
Напомним, в Омске произошла очередная «газовая атака» — вечером 11 и утром 12 апреля омичи вновь ощутили ставшие знакомыми запахи этилмеркаптана.
Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии Омска, по информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» с 00:00 12 апреля до 18:00 13 апреля 2017 года объявлен режим «Неблагоприятные метеорологические условия». Во время этого режима предприятия города должны усилить контроль за источниками выброса вредных веществ в атмосферу. Требования с переходом на ограниченный режим уже поступили в 18 предприятий Омска. Региональные Минприроды и Росприроднадзор держат под контролем соблюдение введенного режима.
Как пояснил советник департамента Ринат Валитов,
После очередного появления едкого запаха в городе, Росприронадзор организовал внеплановую проверку на предмет превышения норм по выбросам этил- и метилмеркаптана. Ведомство планирует закончить проверку через 2 недели, 27 апреля. Также специалисты продолжают проверять и буферные пруды нефтезавода, сообщили в
Напомним, впервые едкие химические запахи появились более месяца назад, 8 марта. С тех пор «аромат» периодически пропадал и появлялся вновь. Горожане опять почувствовали его 11 и 12 апреля.
Надзорные ведомства и контролирующие структуры организовали проверку еще месяц назад, но конкретный виновник с тех пор так и не был назван. «Омскводоканал» попал в список подозреваемых, однако организация отрицает причастность к «газовой атаке». 4 и 5 апреля предприятия само себя проверило: в районе очистных сооружений были взяты пробы воздуха.
Результаты исследований образцов воздуха показали, что превышений допустимых концентраций по этилмеркаптану и метилмеркаптану нет. Каковы будут результаты новой проверки станет известно через пару недель.
Отметим, «Омскводоканал» подчеркивает: на предприятии используется высокотехнологичное оборудование, которому аналогов в городе нет.
Тем временем в Омске планируют установить дополнительные газоанализаторы.
Ринат Валитов, советник департамента общественной безопасности:
— В целях усиления экологического контроля за подобными ситуациями министерством природных ресурсов и экологии Омской области сейчас рассматривается вопрос о приобретении и установке дополнительного стационарного автоматизированного поста наблюдения в Советском административном округе, а также газоанализаторов, которые позволят улавливать более широкий перечень загрязняющих веществ на территории Омска.