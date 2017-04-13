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08:58 (мск), источник: Om1.ru

Росприроднадзор проверяет «Омскводоканал» на превышение выбросов этилмеркаптана

Ведомство организовало внеплановую проверку из-за того, что в Омске опять появился запах этилмеркаптана.

Специалисты Управления Росприроднадзора по Омской области проводят внеплановые проверки по определению качества атмосферного воздуха на ОАО «Омскводоканал». Специалисты устанавливают, превышались ли допустимые выбросы этил- и метилмеркаптана. Проверки ведомством начались из-за поступивших от горожан жалоб на вновь появившийся химический «аромат».

Напомним, в Омске произошла очередная «газовая атака» — вечером 11 и утром 12 апреля омичи вновь ощутили ставшие знакомыми запахи этилмеркаптана.

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Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии Омска, по информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» с 00:00 12 апреля до 18:00 13 апреля 2017 года объявлен режим «Неблагоприятные метеорологические условия». Во время этого режима предприятия города должны усилить контроль за источниками выброса вредных веществ в атмосферу. Требования с переходом на ограниченный режим уже поступили в 18 предприятий Омска. Региональные Минприроды и Росприроднадзор держат под контролем соблюдение введенного режима.

Как пояснил советник департамента Ринат Валитов, из-за климатических условий при режиме НМУ вредные вещества могут скапливаться в приземном слое атмосферного воздуха. Отметим, вчера в Омске царил штиль — ветер появился только сегодня.

После очередного появления едкого запаха в городе, Росприронадзор организовал внеплановую проверку на предмет превышения норм по выбросам этил- и метилмеркаптана. Ведомство планирует закончить проверку через 2 недели, 27 апреля. Также специалисты продолжают проверять и буферные пруды нефтезавода, сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Напомним, впервые едкие химические запахи появились более месяца назад, 8 марта. С тех пор «аромат» периодически пропадал и появлялся вновь. Горожане опять почувствовали его 11 и 12 апреля.

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Надзорные ведомства и контролирующие структуры организовали проверку еще месяц назад, но конкретный виновник с тех пор так и не был назван. «Омскводоканал» попал в список подозреваемых, однако организация отрицает причастность к «газовой атаке». 4 и 5 апреля предприятия само себя проверило: в районе очистных сооружений были взяты пробы воздуха.

Результаты исследований образцов воздуха показали, что превышений допустимых концентраций по этилмеркаптану и метилмеркаптану нет. Каковы будут результаты новой проверки станет известно через пару недель.

Отметим, «Омскводоканал» подчеркивает: на предприятии используется высокотехнологичное оборудование, которому аналогов в городе нет.

Тем временем в Омске планируют установить дополнительные газоанализаторы.

Ринат Валитов, советник департамента общественной безопасности:

 — В целях усиления экологического контроля за подобными ситуациями министерством природных ресурсов и экологии Омской области сейчас рассматривается вопрос о приобретении и установке дополнительного стационарного автоматизированного поста наблюдения в Советском административном округе, а также газоанализаторов, которые позволят улавливать более широкий перечень загрязняющих веществ на территории Омска.

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